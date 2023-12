Berlin. Klaus Lumbeck hat mit seinem Berliner Betrieb schon viele historische Uhren wieder fit gemacht. Was ihn an dem Job begeistert.

Für Klaus Lumbeck ist es immer ein besonders schöner Moment. Wenn eine Uhr, die er zuvor saniert hat, wieder funktioniert und an ihrem Platz hängt. „Da geht einem schon ein bisschen das Herz auf. Wenn man sieht, was man wieder geschafft hat“, sagt er. „Und das bleibt auch für die Nachwelt.“ Manche Uhren, die in seiner Tempelhofer Werkstatt landen, sind mehr als ein Jahrhundert alt. Und wenn alles gut läuft, vergehen zumindest mehrere Jahrzehnte, bis sie das nächste Mal erneuert werden müssen.