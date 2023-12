Berlin. Berlins Finanzsenator feiert die Einigung zwischen Ländern und Gewerkschaft. Damit soll die Hauptstadtzulage gerettet werden.

Der Tarifstreit um die Löhne der Länder-Bediensteten ist beendet. Rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst sollen in der Konsequenz mehr Geld erhalten. Die Arbeitgeber-Tarifvereinigung deutsche Länder, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie der Beamtenbund verständigten sich am Samstag in dritter Tarifrunde in Potsdam auf eine stufenweise Anhebung der Entgelte zum 1. November 2024 und zum 1. Februar 2025. Zudem sollen die Beschäftigten in mehreren Teilbeträgen eine Inflationsausgleichprämie in Höhe von insgesamt 3000 Euro bekommen.

Hohe Einmalzahlung und stufenweiser Lohnzuschlag für 1,1 Millionen Arbeitnehmer

In diesem Dezember sollen die Tarifbeschäftigten zunächst 1800 Euro, bis einschließlich Oktober jeweils monatlich weitere 120 Euro erhalten. Im November 2024 werden die Entgelte um einen Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro, ab 1. Februar 2025 dann um weitere 5,5 Prozent erhöht.

Verdi und der Beamtenbund hatten 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Geld sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichspauschale gefordert. Der bisher geltende Tarifvertrag war Ende September ausgelaufen. Die Einigung gilt für die Bundesländer mit Ausnahme von Hessen, das seinen Tarifvertrag selbst aushandelt.

Hauptstadtzulage gesichert: Finanzsenator erleichtert

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) begrüßte den Abschluss. Es sei gelungen, den Streit zwischen dem Land Berlin und dem Tarifverbund der Länder beizulegen und die Hauptstadtzulage zu sichern. „Wir haben das Unmögliche möglich gemacht“, sagte Evers der Berliner Morgenpost.

BM/afp