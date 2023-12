Berlin. Fahrradfahrer demonstrieren gegen den Weiterbau der A100. Wo in Berlin am Sonnabend für mehr Umweltschutz demonstriert wird.

Der geplante Bauabschnitt der Stadtautobahn A100 vom Treptower Park über die Spree und durch Friedrichshain Richtung Lichtenberg wird am Sonnabend erneut hunderte Demonstranten, die sich gegen die Baupläne aussprechen, auf die Straße bringen. In der Zeit von 12 Uhr bis ungefähr 14 Uhr lautet das Motto der Autobahngegner: „Der beste Klimaschutz ist, die A100 nicht zu bauen.“

Start der Fahrraddemo ist am Platz der Luftbrücke. Dann werden die 500 angemeldeten Demonstranten über den Tempelhofer Damm radeln und dort auch auf die für sie gesperrte Stadtautobahn A100 fahren. An der Abfahrt Gradestraße geht es dann auf die Gottlieb-Dunkel-Straße. Über Mariendorfer Weg, Hertastraße, Silbersteinstraße, Karl-Marx-Straße, Grenzallee, Sonnenallee, Hatun-Surücü-Brücke, Sonnenallee, Ziegrastraße, Dieselstraße, Margarete-Kubicka-Brücke, Dieselstraße, Aronsstraße, Dammweg, Kiefholzstraße, Mathilda-Rathenau-Brücke, Kiefholzstraße und Elsenstraße endet die Demoroute am S-Bahnhof Treptower Park. Aufgerufen zum Fahrradkorso hat der Verein Changing City. Autofahrer sollten diesen Bereich weiträumig umfahren. Die Polizei rechnet mit Staus und Verkehrsbehinderungen.

Mit weiteren Verkehrsbehinderungen müssen Autofahrer auf der Elsenbrücke am Treptower Park rechnen. Auf einer Kundgebung von 14 bis 17 Uhr wird ein Stopp für die fossilen Subventionen gefordert. Zudem wollen Demonstranten von Fridays for Future die Elsenbrücke blockieren.

Demo in Berlin wegen Weltklimakonferenz in Dubai

Anlässlich der diesjährigen Weltklimakonferenz COP28 im Dezember in Dubai ruft das Bündnis „Zukunfts-Kraftwerk Moabit“ zu einer Demonstration und Protestkundgebung vor dem Kraftwerk Moabit auf. Gefordert wird der Umbau auf erneuerbare Energie, die entschlossene Bekämpfung der globalen Umweltkatastrophe und ihrer Hauptverursacher in Konzernen und Regierungen. Auch die industrielle Verbrennung von Rohstoffen zur Energiegewinnung soll gestoppt werden.

Von 11 bis 15 Uhr geht die Demonstration mit 60 angemeldeten Teilnehmern von der Torfstraße Ecke Triftstraße (U-Bahnhof Amrumer Straße) über die Torfstraße, Sprengelstraße, Tegeler Straße, Lynarstraße, Nordufer, Friedrich-Krause-Ufer bis zur Föhrer Brücke vor dem Kohlekraftwerk Moabit (S-Bahnhof Westhafen).