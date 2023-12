Eine Seniorin ist in Berlin-Wedding von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. An der Friedrichstraße brannte es am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in einer Wohnung. Unterdessen wurde ein Mann am Donnerstagabend mit Stichverletzungen auf einem U-Bahnsteig am Berliner Alexanderplatz aufgefunden. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News aus Berlin vom Vortag lesen Sie hier.

15.58 Uhr: Eine Seniorin ist in Wedding von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war ein 52-Jähriger mit seinem Lkw am Morgen auf einem Parkplatz in der Oudenarder Straße rückwärts gefahren und hatte die 88-Jährige dabei übersehen. Die Frau erlag laut Polizei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Senior bei Verkehrsunfall verletzt

10.25 Uhr: Am Donnerstagnachmittag soll ein 75-jähriger Autofahrer in Marzahn-Hellersdorf gegen 15 Uhr einen Unfall verursacht haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah er das Fahrzeug eines 88-jährigen Mannes, der die Märkische Allee in nördlicher Richtung befuhr. Der 88-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Oberkörper zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 75-Jährige klagte zwar über Schmerzen, lehnte aber eine Behandlung ab.

Chanukka-Leuchter in Berlin umgestoßen

9.45 Uhr: Wenige Stunden nach Beginn des jüdischen Lichterfestes ist am Donnerstagabend im Charlottenburger Ortsteil Schmargendorf ein Chanukka-Leuchter umgeworfen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierte eine Zeugin gegen 19.20 Uhr die Polizei. Sie hatte zuvor einen Mann beobachtet, der einen am Platz am Wilden Eber aufgestellten Chanukka-Leuchter umgeworfen hatte und anschließend geflüchtet war. Die Einsatzkräfte stellten den leicht verbogenen Leuchter wieder auf und sicherten Spuren. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

83-jähriger Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall mit Kleintransporter

9.40 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Meyenburg in der Prignitz ist am Donnerstagabend ein Fußgänger gestorben. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 40-jähriger Mann in einem Kleintransporter auf der Marktstraße und rammte den 83-Jährigen in einer Fahrbahnverengung. Zeugen versuchten, den Fußgänger zu reanimieren. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach den Angaben der Polizei war ein Gutachter vor Ort und soll den Hergang rekonstruieren. Die Ortsdurchfahrt Meyenburg war wegen der Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden vollgesperrt.

Nach Messerangriff auf 48-Jährigen am Alexanderplatz – Tatverdächtiger festgenommen

9.11 Uhr: Nach einem Messerangriff auf einen 48-Jährigen am Donnerstagabend hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Der 47-Jährige habe sich in der Nacht selbst telefonisch bei der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen.

Der Verletzte hatte am Donnerstagabend am U-Bahnhof Alexanderplatz auf sich aufmerksam gemacht. Er wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Nach den Angaben der Polizei schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer zuvor in der Hagenstraße in Berlin-Lichtenberg in Streit geraten sein und aufeinander eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige auf den 48-Jährigen eingestochen haben. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen am mutmaßlichen Tatort in Lichtenberg fest. Zum genauen Hergang ermittelt die Kriminalpolizei im Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung.

Döner-Lieferant kollidiert mit parkenden LKW

9.04 Uhr: In der Nacht auf Freitag, gegen 2:20 Uhr, kam es in Hellersdorf zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Kebab-Spieße Lieferanten kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug in einen parkenden Lkw ein. Der Fahrer wurde dabei verletzt und wurde vor Ort von Notfallsanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

In Hellersdor kollidierte ein Dönerlieferant mit einem Lkw. © Pudwell | Morris Pudwell

Wohnungsbrand an der Friedrichstraße

Am Freitagmorgen brannte es in einer Wohnung an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Die Feuerwehr war im Einsatz. © Pudwell | Morris Pudwell

8 Uhr: Am Freitagmorgen soll in einer Wohnung an der Friedrichstraße in Mitte gebrannt haben, wie die Feuerwehr via X mitteilte. Demnach soll das Feuer gegen 6 Uhr ausgebrochen sein. 46 Kräfte seien im Einsatz gewesen. Eine Bewohnerin aus der Wohnung kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Feuer sei in der Küche entfacht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und eine Ausdehnung verhindern. Die Brandursache sei bislang noch unbekannt.

Mann mit Stichverletzungen am Alexanderplatz aufgefunden

5.28 Uhr: Ein Mann ist am Donnerstagabend mit Stichverletzungen auf einem U-Bahnsteig am Berliner Alexanderplatz in Mitte aufgefunden worden. Der durch Messerstiche verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag. Angaben zur Person sowie zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch zu dem oder den Tätern ist derzeit noch nichts bekannt.