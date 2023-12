Berlin. Chef-Pâtissier Steffen Holle kreiert ein cremig-fruchtiges Weihnachtsgebäck als kleines Kunstwerk. Hier gibt es die Anleitung dazu.

War ja klar, dass Steffen Holle, Chef-Pâtissier des noblen Hotels Adlon Kempinski am Brandenburger Tor nichts Profanes für die Adventszeit kreieren würde. Deshalb gleich vorweg: Nachahmerinnen und Nachahmer seines Rezeptes sollten zwei Silikonformen in den Küchenschubladen vorhalten, um den cremig-süßen Adventstörtchen den nötigen Halt zu geben. Benötigt wird zum einen eine mit halbkugelförmigen Vertiefungen, zum anderen eine mit zusätzlichen Rillen, um dem Birnen-Walnuss-Zimt-Mascarpone-Mousse-Törtchen das perfekte Finish zu verleihen.

Die Silikonformen mit sechs bis acht Vertiefungen und etwa sieben Zentimeter Durchmesser könnten günstig über das Internet, zum Beispiel von der Firma Silikomart, bezogen werden. „Da kann man auch die gerippten Formen bestellen“, versichert Holle.

Während Holle die zahlreichen Zutaten in Schüsseln begutachtet, berichtet er, dass er als Kind die Adventszeit liebte. Denn dann wurde mit seiner Oma gebacken. „Sie lebte in Saarmund. Kuchen wurde ohne großen Zinnober gebacken, immer auch mit Obst aus dem Garten. Es gab die Klassiker, zum Beispiel Obst-Streuselkuchen. Im Herbst wurden die Früchte des großen Birnbaumes und des Walnussbaums verarbeitet. Das hat mich zu diesem Rezept inspiriert“, erklärt der 36-Jährige.

Allerdings ist die Zubereitung der weihnachtlichen Törtchen um einiges aufwändiger als die Herstellung eines Birnen-Streuselkuchens. Das betörend fruchtig-cremig-schokoladige Törtchen besteht aus vier Komponenten: Mürbeteig für den Boden, Schoko-Biskuit als zweite Lage, die Zimt-Walnuss-Mascarpone-Mousse als Ummantelung und ein Birnenragout als fruchtiger Kern.

Ruhen schadet bei Teig so gut wie nie

Für die Herstellung der Törtchen kalkuliert Holle zwei bis drei Stunden, allerdings verteilt auf zwei Tage. Er empfiehlt, zuerst das Birnenragout herzustellen. „Das ist ganz einfach, muss zu einer Art Marmelade verarbeitet werden und sollte eine Nacht im Kühlschrank verbringen.

Der Patissier Steffen Holle aus dem Adlon backt mit seinen Kindern im Advent Butterteigausstechplätzchen. © Funke Foto Services | Reto Klar

Zeitgleich mit dem Ragout könne man auch den Mürbeteig herstellen und ihn luftdicht in Folie verpackt bis zum nächsten Tag im Kühlschrank belassen. „Ruhen schadet bei Teig so gut wie nie“, erklärt Holle, und fügt hinzu: „Vor der Weiterverarbeitung muss der Mürbeteig dann aber dreißig Minuten vorher aus der Kühlung.“

Er lebt in Marzahn neben den Gärten der Welt. „Wer kann in Berlin schon von seinem Zuhause auf eine Seilbahn blicken“, scherzt er und berichtet von seiner Konditorlehre bei der Hermsdorfer Traditionsbäckerei Laufer. Die hatte er nach zweieinhalb Jahren als Landes- und Bundessieger abgeschlossen, berichtet er nicht ohne Stolz.

Nach weiteren Stationen, unter anderem im Hotel Marriot am Potsdamer Platz, kam er 2014 zum Adlon, wo er nach drei Jahren Chef-Pâtissier wurde. Nach einem Intermezzo als Betriebsleiter beim Berliner Traditionsunternehmen Walter Confiserie kehrte er 2022 an seine alte Wirkungsstätte zurück übernahm als Chef-Pâtissier die Leitung der 13-köpfigen Brigade. „Wir sind sehr froh und glücklich, dass drei Auszubildende zum Team gehören“, sagt Holle. In seiner Position verantwortet er die gesamte Palette der Vor- und Zubereitung von süßen Kreationen, die im Luxushotel am Brandenburger Tor sowohl beim Frühstück, in der Brasserie Quarré, in der Lobby Bar, dem Roomservice, im Adlon to go-Service oder bei den zahlreichen und vielfältigen Bankettveranstaltungen angeboten werden.

Zur Adventszeit für die Teatime an den drei Adventssonntagen produziert die Pâtissierbrigade auch Spekulatius-Tartes und die Süßspeise Schneeball, Spekulatius-Eis mit heißer Karamellsoße. Für den Verkauf im Shop wurden bereits Ende Oktober rund 350 kleine und 150 große Stollen gebacken, „ein beliebtes Mitbringsel unserer Gäste“, berichtet Holle. Im Verkauf der Kuchenvitrine der Lobby-Bar ist auch die von Holle kreierte Adlon-Torte mit Pekannuss-Biskuit und Schokoladen-Orange-Ganache.

Beim Stollen habe er „eine modernere Rezeptur entwickelt, etwas fluffiger, aber immer als Grundlage das Rezept aus dem Erzgebirge“. Besonders freut er sich, dass zum ersten Mal seit vier Jahren im Foyer wieder ein großes Lebkuchenhaus stehen wird, gefertigt von seinem Team. „Eine schöne Tradition, die auch die Gäste schätzen“, findet der Pâtissier.

Zu Hause backt der sympathische, hochgewachsene Mittdreißiger nur einen Tag mit seinen Kindern Ausstechbutterteigplätzchen. „Mehr Zeit ist leider nicht“, so Holle. Aber es gibt noch einen Termin, wenn seine zwei Söhne mit vielen Kindern von Adlon-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeitern zur alljährlichen Weihnachtsbäckerei ins Luxushotel kommen. „Dann ist in der Backstube ordentlich was los“, sagt Holle.

Die Herstellung der Weihnachts-Törtchen vollzieht sich in vier Schritten. Zuerst wird der Mürbeteig mit einem Ausstecher oder großem Glas ausgestochen und bei 160 Grad etwa zwölf Minuten gebacken. Dann wird der Schoko-Biskuitteig hergestellt und und bei 180 Grad circa 15 Minuten gebacken. Anschließend wird die kreisrunde Form mit einem kleineren Glas oder Ausstecher ausgestochen.

Während die Teige auskühlen, wird die Zimt-Walnuss-Mousse mit Mascarpone zu einer weihnachtlich aromatisierten, hellbraunen Creme hergestellt.

„Der Aufbau der Törtchen in der geriffelten Silikonform geschieht umgekehrt, von oben nach unten“, erklärt Holle. Zuerst füllt er einen guten Löffel Zimt-Mascarpone-Creme in die geriffelte Form. Dann folgt eine Lage Schoko-Biskuit. Darauf kommt etwa ein Esslöffel des Birnenragouts. Nun noch eine Schicht Schokobiskuit, Zimt-Creme und zum Formrand hin glatt streichen. Die gefüllte Form kommt für zwei Stunden in den Gefrierschrank, um der Masse Halt zu geben. Die gefrorenen Törtchen umdrehen und auf den Mürbeteig setzen. „Das war’s schon“, sagt Steffen Holle und lächelt.

Hotel Adlon Kempinski Berlin, Unter den Linden 77, Mitte, Tel. 22 61 0,www.kempinski.com

Mit Blick auf das Brandenburger Tor: der Pattissier Steffen Holle vom Hotel Adlon. © Funke Foto Services | Reto Klar

Rezept für Birnen-Walnuss-Törtchen mit Zimt-Walnuss-Mousse mit Mascarpone

Menge: Zutaten für zwölf Törtchen

Haselnuss Mürbeteig

Zutaten:

125 Gramm Butter

10 Gramm Puderzucker

30 Gramm gemahlene Haselnüsse

1 Prise Vanille

1 Prise Salz

Zitronensaft

1 Bio-Vollei

50 Gramm Mehl

225 Gramm Mehl 2

Alle Zutaten außer Mehl 2 mit der Hand walken oder mit dem Knethaken bei niedriger Geschwindigkeit zu einem Teig wirken. Nun Mehl 2 unterheben und alles glattrühren. Den Teig in Klarsichtfolie glatt einwickeln und für mindestens zwei Stunden, besser über Nacht in den Kühlschrank legen. Den Teig auf einer mehlbestäubten Fläche dünn ausrollen und auf den Durchmesser der Silikonform ausstechen und auf ein Backblech legen. Bei 160 Grad ca. 12 Minuten backen.

Zimt Walnuss-Mousse mit Mascarpone

Zutaten:

225 Gramm weiße Schokolade

225 Gramm Mascarpone

225 Milliliter Sahne

115 Milliliter Milch

115 Gramm Walnuss-Paste

25 Gramm Brauner Zucker

2 Gramm Vanillepulver

3 Gramm Zimt

5 Gramm Gelatine

Zuerst Walnüsse rösten und im Thermomix oder mit dem Stabmixer eine feine Paste herstellen.

Milch, Zucker und Gewürze erwärmen, nicht kochen. Durch ein Sieb in die Walnusspaste gießen, alles durchrühren und die eingeweichte, ausgedrückte Gelatine hinzufügen.

Die Milch-Walnussmischung in die Schokolade geben und eine Emulsion herstellen.

Die Mascarpone anschlagen und dann die Sahne nach und nach hinzufügen und alles zusammen aufschlagen. Die Mascarponecreme unter die Schokolademischung heben.

Schoko Biskuit

Zutaten:

10 Gramm Maisstärke

10 Gramm Kakaopulver

80 Gramm Rohrzucker

80 Gramm Mehl Typ 405

55 Gramm dunkle Schokoladen-Kuvertüre

55 Gramm Butter

45 Gramm weißer Zucker

55 Gramm Nougat

45 Gramm fein gemahlene Haselnüsse

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

5 Gramm Backpulver

3 Bio Volleier

Alles zusammen, bis auf die Butter und die dunkle Kuvertüre zuerst bei niedriger, dann bei schneller Geschwindigkeit mit dem Rührbesen vermischen. Butter erwärmen und die dunkle Schokolade darin auflösen. Das Butter-Schokoladengemisch unter die Hauptmasse rühren. Die Masse auf ein Backpapier geben und glatt streichen. Backen bei 180 Grad. Backdauer ca. 12 bis 18 Minuten, je nach Größe der Silikonform.

Nach dem Backen ausstechen, (kleiner als die Hauptform, damit der Boden in die Form passt).

Birnen Ragout

Zutaten:

200 Gramm Birnen, geschält, gewürfelt

70 Milliliter Birnensaft

50 Gramm Gelierzucker 2:1

20 Gramm Zucker

1 Vanille-Schote

1 Zimtstange

10 Gramm Vanillecremepulver

5 Milliliter Zitronensaft

5 Milliliter Birnenbrand, optional

Zucker mit Wasser karamellisieren, dabei Mark der Vanilleschote und Zimtstangen hinzufügen. Mit Birnensaft und Zitronensaft ablöschen. Gelierzucker und Vanillecremepulver mischen und damit die Flüssigkeit abbinden und aufkochen. Anschließend die Birnen hinzufügen (ggf den Birnenschnaps), durchrühren und über Nacht kühl stellen.

Fertigstellung

Die Silikonmatte zu ca. 2/3 mit Zimt-Mascarpone-Creme füllen. Einen Schokobiskuit-Boden einlegen, leicht andrücken und etwas Zimtcreme darauf geben. Ein bisschen was von dem Birnen Ragout in die Form geben anschließend etwas Zimtcreme darauf geben einen weiteren Schokobiskuit-Boden einlegen, leicht andrücken und etwas Zimtcreme darauf geben. Die Form mit Zimtcreme bis zum Rand füllen und mit einer Palette sauber abstreichen.

Die Törtchen in den Gefrierschrank geben und einfrieren. Die Törtchen auslösen und auf den Mürbeteig legen. Mit gehobelter Schokolade und einer Minibirne dekorieren.

Zubereitungszeit: ca. 2-3 Stunden, über zwei Tage verteilt.