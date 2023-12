Berlin. Die Bildungsqualität leidet massiv unter fehlenden Lehrkräften. Mit welchen Maßnahmen bundesweit gegengesteuert werden soll.

Der bundesweite Lehrkräftemangel macht den Schulen schwer zu schaffen. Mit zum Teil drastischen Maßnahmen will ein Expertengremium der Kultusministerkonferenz (KMK) dem Lehrermangel nun entgegentreten und den Beruf zugleich attraktiver machen. Dazu gehören unter anderem die Schaffung von mehr Studienplätzen, die Aussetzung des Numerus Clausus und eine Verkürzung des Referendariats. Das geht aus einem neuen Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) hervor, das am Freitag vorgelegt worden ist.

In Berlin geht es bislang bei der Ausbildung der so dringend benötigten Lehrkräfte allerdings nur in kleinen Schritten voran. Nach Angaben von Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) machten zwar im Jahr 2022 an den Berliner Universitäten erstmals etwas über 1000 Lehramtsstudierende einen Master-Abschluss und konnten somit ihren Vorbereitungsdienst beginnen, vom aktuellen Ziel von jährlich 2000 Absolventen in dem Bereich sei man trotz leichter Steigerung allerdings weit entfernt. In den neuen Hochschulverträgen für den Förderzeitraum 2024 bis 2028 sind sogar jährlich 2500 Lehramtsabsolventen festgelegt. Allerdings seien weitere Anstrengungen nötig, um die Zahl der Absolventen im Lehramt im nötigen Maße zu steigern.

Sondermaßnahmen für Quereinsteiger laufen aus

Die Kommission empfiehlt unter anderem, die Lehrerausbildung durch eine langfristige Reform angesichts des Mangels an Fachkräften zu vereinheitlichen, zu optimieren und attraktiver zu machen. „Viele Schulen leiden unter einem akuten Lehrkräftemangel, gleichzeitig sind die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, wie zuletzt Pisa gezeigt hat, besorgniserregend“, erklärte Felicitas Thiel, Co-Vorsitzende der SWK. Die Anforderungen an den Beruf dürften daher „nicht abgesenkt werden“. Lehrkräfte bräuchten Fachwissen und Kenntnisse über Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern.

Deshalb räumen die Experten einer „wissenschaftsbasierten, qualifizierten“ Lehramtsausbildung Priorität ein. Diese solle die „zahlreichen Sondermaßnahmen“, die die Länder für die Ausbildung der Quer- und Seiteneinsteiger eingeführt haben, zukünftig ablösen. Demnach soll es für die Bewerber ohne klassisches Lehramtsstudium einen einheitlichen „zweiten Weg“ in den Lehrerberuf geben. Hier schlägt die SWK ein Masterstudium in einem Unterrichtsfach mit anschließendem Referendariat vor.

Referendariat nur noch zwölf Monate

Eine weitere Maßnahme, die die Experten vorschlagen, ist die Verkürzung des Referendariats auf zwölf Monate, sofern Studium und Praxisteil besser verzahnt werden. Auch die Pflichtstunden im Referendariat sollen auf sechs Wochenstunden begrenzt werden. Wenn Lehramtsstudierende als Vertretungslehrer arbeiten, solle dies angerechnet werden.

Vor allem in Mangelfächern schlägt das Gremium zudem die Schaffung zusätzlicher Studienplätze und die Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen durch einen Numerus Clausus vor. Die Nachfrage in den Mangelfächern sei weiterhin gering, obwohl die Universitäten in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen ergriffen hätten, heißt es in dem Gutachten. Allerdings würden wirklich belastbare Daten zu Studienanfängerzahlen, Studienverläufen und -abbrüchen fehlen.

Zahl der Studienabbrecher „erschreckend hoch“

Dies sei fatal, sagte Hamburgs Senator für Schule und Berufsbildung Ties Rabe, denn gerade die Zahl der Studienabbrecher sei „erschreckend hoch“. Auch Olaf Köller, Co-Vorsitzender der SWK und geschäftsführender Direktor des IPN – Leibniz-Institut für die Didaktik der Naturwissenschaften und Mathematik, betonte die Wichtigkeit der Datengrundlage. Die Universitäten könnten nur gegensteuern, wenn sie die echten Zahlen kennen, sagte er.

Berlins Bildungssenatorin und derzeitige KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch (CDU) erklärte, die Länderminister würden sich „eingehend mit den vorgeschlagenen Empfehlungen auseinandersetzen und entsprechende Maßnahmen formulieren“. Sie begrüßte vor allem die klare Positionierung für hohe Qualitätsstandards in der Lehrkräftebildung, die unverzichtbar für die zukünftige Entwicklung des Bildungssystems sei. „Im Kontext der bildungspolitischen Initiativen in Berlin könnte eine Erweiterung des Blickwinkels auf bundesweiter Ebene sinnvoll sein. In Betracht ziehen sollten wir hierbei neue Ansätze zur Lehrkräftequalifikation, wie beispielsweise verkürzte Ausbildungen für Ein-Fach-Lehrkräfte oder duale Studiengänge“, sagte sie. „Zudem ist es von Bedeutung, die zügige Anerkennung ausländischer Abschlüsse zu fördern und innovative Strategien zur Überwindung sprachlicher Barrieren zu entwickeln. Eine nationale Evaluierung der Möglichkeit des hybriden Lernens für ältere Schülerinnen und Schüler, inspiriert von laufenden Modellversuchen in Berlin, könnte ebenfalls erfolgversprechend sein.“