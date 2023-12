Berlin. Beteiligung sei ihm ganz wichtig, sagt der Regierende Bürgermeister. Aber wie die genau aussehen soll, bleibt ein bisschen nebulös.

Allein der Ort, an dem Kai Wegner diese Woche den Dialog mit der Stadtgesellschaft suchte, war besonders: Die Stiftung Zukunft hatte geladen in den „bUm, Raum für Solidarisches Miteinander“. Wenn es nach Wegners CDU gegangen wäre, gäbe es diesen Versammlungsort am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer gar nicht. Vor ein paar Jahren wollte Google hier einen Start-up-Campus aufbauen. Kiez-Aktivisten und das grüne Bezirksamt verhinderten das, für die CDU ein schlimmes Beispiel für Investoren- und Wirtschaftsfeindlichkeit.