Berlin. Normaler Takt im U-Bahnverkehr? Am Freitag in Berlin Fehlanzeige. Wegen Überfüllung brauchen Fahrgäste viel Geduld, bis sie ankommen.

Volle Züge kennen Fahrgäste in Berlin, aber solch ein Bild erlebt man nur selten: Der Bahnsteig der U6 an der Station Stadtmitte war am Freitagnachmittag so überfüllt, dass nicht einmal mehr alle Wartenden dort Platz fanden. Sie standen bis auf die Treppe und die Zwischenebene. Seit mehr als 20 Minuten ist in keine Richtung ein Zug gefahren – mit Ausnahme einer „Betriebsfahrt“ ohne Fahrgäste. Die Anzeigetafeln blinkten, Durchsagen zum konkreten Problem gab es nicht. Nur einmal wurde durchgegeben, dass derzeit nicht alle Fahrten angeboten werden können.

Lange kommt gar kein Zug – dann ist er voll

Grund dafür ist nach Auskunft der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn – auch wenn die BVG und damit die U-Bahn gar nicht bestreikt wird. „Durch die große Fahrgastnachfrage kommt es leider seit dem Nachmittag auch bei der U-Bahn zu zunehmenden Verspätungen, die sich zu größeren Taktlücken aufsummieren können“, sagt ein BVG-Sprecher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.

„Die Kolleginnen und Kollegen in der Leitstelle organisieren Fahrzeuge und Personal bestmöglich und versuchen aktuell auf allen Linien so gut es geht einen regelmäßigen Takt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen“, so der Sprecher weiter.

Fahrgäste machen ihrer Wut Luft

In den sozialen Medien stößt diese Erklärung jedoch auf wenig Verständnis. „Das liegt bestimmt nicht an den Streiks. Es ist schon seit Wochen so“, lautet etwa der Eintrag einer Nutzerin auf X (vormals Twitter).

Besonders extrem fiel die Wartezeit an der Linie U6 aus: „Ich stehe seit einer (!) Stunde auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Stadtmitte. Seit 35 min kam keine U6 mehr Richtung U Kurt-Schumacher-Platz. Die Züge, die davor kamen, waren komplett voll. Frechheit!“, macht ein weiterer BVG-Kunde seinem Unmut Luft.

Und so mancher vermutete: „Scheinbar haben sich die U-Bahnfahrer dem Streik angeschlossen. Eine Durchsage scheint auch schwer zu organisieren sein...“

Morgendlicher Berufsverkehr noch halbwegs im Takt

Noch am Vormittag hatte die BVG eigens betont, dass „die Verkehrsmittel der BVG von dem Streik nicht direkt betroffen sind, Busse, U-Bahnen, Straßenbahnen und Fähren fahren also“.

Weiter heißt es in der Mitteilung, im morgendlichen Berufsverkehr habe die BVG im gesamten Stadtgebiet eine deutlich stärkere Nachfrage als an normalen Wochentagen verzeichnet. Besonders viele Fahrgäste waren in den BVG-Linien unterwegs, die parallel zu den bestreikten S-Bahnverbindungen verlaufen. Ein Beispiel dafür ist die U-Bahn-Linie U5.

„In der Regel reichten die Fahrzeugkapazitäten aus. Teilweise mussten Fahrgäste aber auf die nächste Fahrt warten“, so die BVG. Durch das erhöhte Fahrgastaufkommen sei es bei Bus und Straßenbahn zeitweise zu Verspätungen von rund zehn bis 15 Minuten gekommen. Nach dem morgendlichen Berufsverkehr hätten sich die Pünktlichkeitswerte dann wieder merklich normalisiert – offenbar leider nur bis zum nachmittäglichen Berufsverkehr, als die Probleme wenigstens auf der Linie U6 noch größer wurden.

