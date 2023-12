Berlin (dpa/bb). In Anbetracht des Warnstreiks bei der Bahn haben am Freitagmorgen deutlich mehr Menschen die Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) genutzt. Die BVG teilte mit, im morgendlichen Berufsverkehr eine deutlich stärkere Nachfrage verzeichnet zu haben als an normalen Wochentagen. Besonders viele Fahrgäste nutzten demnach die BVG-Linien, die parallel zu den bestreikten S-Bahn-Verbindungen verlaufen.

Durch die erhöhte Nachfrage sei es bei Bus und Straßenbahn zwischenzeitlich zu Verspätungen von 10 bis 15 Minuten gekommen. Nach Ende des Berufsverkehrs hätten sich die Auswirkungen laut BVG wieder normalisiert. Die BVG ist nicht direkt von der Arbeitsniederlegung der Lokführergewerkschaft (GDL) betroffen. Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen fahren also. Die BVG hatte jedoch bereits vor Beginn des Warnstreiks vollere Fahrzeuge und längere Wartezeiten angekündigt.

