Berlin. Lecker zur Weihnachtszeit: Rezept für Hirschrücken mit Pilzrahm und Serviettenknödel von Felix Klawitter aus dem „Crackers“.

Rezepte für die Morgenpost: Jede Woche bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zu. Diese Woche und passend zur Winterzeit: Hirschrücken mit Pilzrahm und Serviettenknödel von Felix Klawitter, Souschef im „Crackers“ in Mitte.

Zutaten (für 4 Personen)

4 Stücke Hirschrücken je 150 Gramm

250 Gramm trockener Toast, Brötchen, Brioche oder Knödelbrot

2 Eier

300 Milliliter Milch

20 Gramm Butter

50 Gramm Schalotten

25 Gramm Petersilie

200 Gramm Pilze (Champignons, Austernpilze, Steinpilze oder ähnlich)

50 Gramm weiße Zwiebeln

200 Milliliter Sahne

250 Milliliter Weißwein

Muskatnuss

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Patrick Ziegert, Küchenchef im „Crackers“ (links) und Souschef Felix Klawitter. © pewpew | pewpew

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Wenn nötig, das Brot in kleine Würfel ( 1 x 1 Zentimeter) schneiden. 100 Gramm der Brotwürfel auf ein Blech legen und für ungefähr 10 Minuten braun rösten.

Währenddessen die Schalotten in feine Würfel schneiden, mit etwas Butter in einem Topf anbraten, anschließend in eine kleine Schüssel geben und zur Seite stellen. In demselben Topf die Milch erhitzen, geriebene Muskatnuss, Salz und Pfeffer dazu geben. Die erhitzte Milch über die ungerösteten Brotwürfel gießen, verrühren und für 30 Minuten ruhen lassen.

Eier und Petersilie in einem Messbecher mit einem Mixstab pürieren, bis eine homogene Masse entsteht. Die eingeweichten Brotwürfel mit dem Ei-Mix, den Schalotten und den gerösteten Brotwürfeln vermengen. Danach mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Pilze und Zwiebeln klein schneiden. Den Hirschrücken von allen Seiten scharf anbraten und für ca. 15 Minuten im 60 Grad warmen Ofen ruhen lassen. In derselben Pfanne Pilze und Zwiebeln anbraten, mit Weißwein ablöschen und für 10 Minuten leicht köcheln lassen. Währenddessen einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen, die Knödelmasse zu kleinen, ca. 50 Gramm schweren Kugeln formen und im leicht kochenden Wasser für etwa 7 bis 10 Minuten ziehen lassen.

Nun die Sahne in die Pfanne mit den Pilzen, Zwiebeln und dem Weißwein geben und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Abschließend könnnen Sie Hirschrücken, Pilzrahm und die Knödel zusammen auf einem vorgewärmten Teller anrichten. Nach Belieben mit Petersilie oder fein geschnittenem Schnittlauch garnieren