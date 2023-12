Berlin (dpa/bb). Ein Unbekannter hat einen Chanukka-Leuchter in Berlin-Schmargendorf umgeworfen. Eine Frau habe die Tat am Platz am Wilden Eber am frühen Donnerstagabend beobachtet, der Mann sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Polizei habe den leicht verbogenen Leuchter wieder aufgestellt.

Ein Unbekannter hat einen Chanukka-Leuchter in Berlin-Schmargendorf umgeworfen. Eine Frau habe die Tat am Platz am Wilden Eber am frühen Donnerstagabend beobachtet, der Mann sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Polizei habe den leicht verbogenen Leuchter wieder aufgestellt.

Am Donnerstagabend hat das achttägige jüdische Lichterfest begonnen. Zuletzt registrierten die Behörden einen Anstieg antisemitischer Straftaten, die auch im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde eingeleitet, nun ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

© dpa-infocom, dpa:231208-99-224097/2 (dpa)