Berlin. Unbekannte gelangten am Donnerstag in die Schule in Berlin-Westend und zündeten Pyrotechnik. Unterdessen brannte es in einer Tiefgarage am KaDeWe – und die Wasserschutzpolizei hat eine eindringliche Bitte an alle Berliner. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News aus Berlin vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 7. Dezember: Weihnachtsmann pöbelt Besucher von Weihnachtsmarkt in Cottbus an

15.38 Uhr: Am Mittwochabend musste die Polizei zum Weihnachtsmarkt in Cottbus ausrücken, weil ein Weihnachtsmann dort offenbar Besucher anpöbelte. Laut Polizei hatte ein Ordner den Weihnachtsmann angesprochen, weil dieser Geschenke verteilte und dabei „nicht nur freundliche Worte mit den Beschenkten wechselte“. Als der Ordner ihm einen Platzverweis aussprach, wurde „Santa Claus“ ungehalten. Die Polizei kontrollierte, wer in dem Kostüm steckte und sprach schließlich selbst ein paar ernste Worte mit dem Weihnachtsmann, der sich schließlich dem Platzverweis fügte. Was der Weihnachtsmann genau zu den Leuten sagte, teilte die Polizei nicht mit.

Pyrotechnik in Schulaula explodiert – Polizei ermittelt

13.55 Uhr: Im Charlottenburger Ortsteil Westend ist es am Donnerstagmorgen zu einer Explosion in einer Schule gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten bislang Unbekannte in die Schule an der Waldschulallee und zündeten in der Aula „ein pyrotechnisches Erzeugnis“. Verletzt wurden niemand. Der Hausmeister der Schule entdeckte kurz nach 6.30 Uhr mehrere beschädigte Fensterrahmen und Glasscheiben und informierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei mit eindringlicher Warnung an alle Berliner

13.45 Uhr: Die Berliner Wasserschutzpolizei warnt vor dem Betreten von Eisflächen. Der erwartete Temperaturanstieg werde aller Voraussicht nach zum Tauen der gefrorenen Gewässer im gesamten Stadtgebiet führen. „Oftmals sind die gefährlichen Stellen nicht sofort erkennbar, doch ist das massiv wirkende Eis definitiv nicht tragfähig. Es besteht Lebensgefahr beim Betreten von Eisflächen auf den Berliner Gewässern!“, teilt die Polizei mit.

Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet – Festnahme

12 Uhr: Mittwochnachmittag soll ein Mietfahrzeug in Friedrichshain-Kreuzberg einen Unfall verursacht haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll das Auto gegen 15.40 Uhr mit einem fahrenden und einem geparkten Fahrzeug kollidiert sein. Verletzt wurde wohl niemand. Die beiden Insassen des Unfallwagens fuhren daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit davon - gefolgt von den Einsatzkräften. In einer Sackgasse mussten die beiden Männer die rasante Fahrt stoppen und flüchteten zu Fuß weiter. Witterungsbedingt rutschte der Funkwagen beim Bremsvorgang und touchierte die Tür des Mietfahrzeugs, die Einsatzkräfte blieben jedoch unverletzt. Während es dem Unfallfahrer gelang davonzulaufen, wurde sein 16-jähriger Beifahrer wenig später in der Fichtestraße angetroffen und festgenommen. Die Mutter des Jugendlichen konnte ihn nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen beim Polizeiabschnitt abholen.

Betrunkener randaliert mit Bierflasche im Hauptbahnhof

11.33 Uhr: Am Berliner Hauptbahnhof in Mitte hat am Mittwoch ein betrunkener 40-Jähriger randaliert und zwei Mitarbeiter eines Geschäfts angegriffen. Wie die Bundespolizei mitteilte, beschädigte der Mann zunächst mit einer Bierflasche Waren. Als ein Mitarbeiter ihn aufforderte, damit aufzuhören, soll der Mann ihm unvermittelt mehrfach mit der Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Hierbei erlitt er Schnittverletzungen am Kopf und im Gesicht. Einem weiteren Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma soll er mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Kräfte der Bundespolizei nahmen den Angreifer kurz darauf vorläufig fest und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann auf freien Fuß.

Geparkte Autos durch Feuer in Westend beschädigt

9.27 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag brannten im Charlottenburger Ortsteil Westend zwei Autos und ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hörten Anwohnende gegen 2.15 Uhr einen lauten Knall und sahen wenig später auf einem Mieterparkplatz einen in Flammen stehenden Kleinwagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass zwei links neben dem Fahrzeug geparkte Autos durch die Flammen und die Hitze ebenfalls beschädigt wurden, wie auch die Fassade eines angrenzenden Hauses. Personen wurden nicht verletzt

Fußgängerin bei Unfall in Berlin-Wittenau verletzt

9.17 Uhr: Mittwochabend kam es im Reinickendorfer Ortsteil Wittenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, soll gegen 21.45 Uhr ein 28-Jähriger beim Passieren einer Einfahrt eine 56-jährige Fußgängerin erfasst haben. Die Frau erlitt Verletzungen am Ellenbogen sowie am Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Jugendlicher Radfahrer bei Unfall in Prenzlauer Berg verletzt

9.10 Uhr: In Prenzlauer Berg wurde Mittwochnachmittag ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kollidierte ein 30-Jähriger mit einem Auto gegen 17 Uhr mit dem 14-jährigen Fahrradfahrer. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich am Arm und am Kopf. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde

Feuer in der Nähe des KaDeWe – Feuerwehr im Einsatz

7.45 Uhr: Kurz vor Mitternacht soll es laut einem „B.Z.“-Bericht am KaDeWe in Schöneberg gebrannt haben. Demnach soll es ein Feuer in einer Tiefgaragen-Zufahrt gegeben haben. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot angerückt. Die Brandursache sei bislang noch unklar.

Leiche von vermisster Seniorin am S-Bahnhof Lankwitz gefunden

7.44 Uhr: Eine 69 Jahre alte Seniorin wurde am Mittwochmorgen am S-Bahnhof Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) leblos aufgefunden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie wurde seit Montag, 4. Dezember, vermisst. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht.