Berlin. Auch die Lehrkräfte, die nicht verbeamtet werden wollen, bekommen rückwirkend zum Februar 2023 ihre Zahlung.

Der Nachteilsausgleich für angestellte Lehrkräfte ist endgültig in den Haushaltsverhandlungen abgesichert worden. Auch die Mittel für die Lehrkräfte, die im Schuljahr 22/23 angestellt waren und nicht verbeamtet werden wollen, werden nun rückwirkend zum 1. Februar 2023 bereitgestellt. Vorherige Verlautbarungen seitens des Senats, dass der Nachteilsausgleich für die Bestandslehrkräfte, die bis zum 30. September 2023 den Antrag auf Kompensation gestellt haben, diesen rückwirkend erst zum 1. Oktober 2023 ausgezahlt bekommen, seien somit hinfällig, hieß es in einer Mitteilung der SPD-Fraktion.

Die Berliner Lehrkräfte, die für eine Verbeamtung zu alt sind, haben bereits mit ihrem September-Gehalt erstmals eine Kompensationszahlung erhalten. Sie betrug je nach Gehaltsgruppe 250 bis 300 Euro brutto monatlich und wurde rückwirkend zum Februar 2023 ausgezahlt, teilte die Bildungsverwaltung Anfang September mit. Seitdem fließt für sie monatlich das zusätzliche Geld, das die Nachteile gegenüber verbeamteten Lehrkräften etwas ausgleichen soll. Für die Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer, die aus gesundheitlichen Gründen nicht verbeamtet werden können, gilt diese Regelung ebenfalls, allerdings nach individueller Rücksprache.

Nachgteilsausgleich für Bestandslehrer: Lohneinbußen abgewendet

Lediglich für die Lehrkräfte an den Schulen, die nicht verbeamtet werden wollen und den Nachteilsausgleich aber ebenfalls erhalten wollen, floss das Geld nicht automatisch rückwirkend zum Februar 2023. Sie mussten in der Zeit vom 18. bis 30. September eine Erklärung dazu abgeben. Dieses Vorgehen begründete Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) damit, dass für sie im Haushalt 2023 noch keine Stellenvorsorge im Bereich Tarifbeschäftiger getroffen werden konnte, so dass die notwendigen Stellen noch im Doppelhaushalt2024/25 aufgenommen werden müssten.

Das ist nun kurz vor Abschluss der Schlussberatungen des Haushalts passiert. „Uns als SPD-Fraktion ist es zur stärkeren Personalbindung und zur Wertschätzung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte ein besonderes Anliegen, dass Lehrkräfte, die nicht verbeamtet werden wollen oder können, schnellstmöglich den zugesicherten Nachteilsausgleich erhalten. Eine rückwirkende Auszahlung auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Nachteilsausgleichsgesetzes am 1. Februar 2023 war für uns daher besonders wichtig“, sagte Marcel Hopp, bildungspolitischer Sprecher der SPD. Mit dieser Einigung erhielten die Bestandslehrkräfte des Schuljahres 22/23, die weiter angestellt bleiben wollen, nun den vollen Umfang an Kompensation. Eine Beibehaltung des Zeitraums der rückwirkenden Zahlung ab dem 1. Oktober 23 hätte laut Hopp für die betroffenen Lehrkräfte Lohneinbußen in Höhe von bis zu 2.400 Euro bedeutet.