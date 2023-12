Berlin. GDL streikt ab 22 Uhr erneut. Unternehmensverbände sehen Millionenschaden für Betriebe in der Region. Was Fahrgäste wissen müssen.

Drei Wochen nach dem letzten Streik stehen bei der Deutschen Bahn erneut die meisten Züge still. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat von Donnerstagabend bis Freitagabend, 22 Uhr, zum nächsten Streik aufgerufen. Betroffen sind wieder der Fern-, Regional- und Güterverkehr, in Berlin auch die S-Bahn. Fahrgäste müssen damit erneut mit starken Einschränkungen rechnen, aber auch die Wirtschaft trifft der Streik. „Für die Unternehmen in der Hauptstadtregion entsteht so ein Schaden in Millionenhöhe“, sagt Alexander Schirp, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Immerhin: Im restlichen Jahr sowie der ersten Januarwoche stehen Fahrgästen wohl keine weiteren Streiks bevor.

In Berlin wird die S-Bahn wieder einen Notfahrplan anbieten. Demnach sollen die Linien S3 zwischen Erkner und Ostkreuz, S46 zwischen Königs Wusterhausen und Schöneberg, S5 zwischen Strauberg Nord und Ostbahnhof sowie S9 von Friedrichstraße über Schöneweide zum Flughafen BER im 20-Minuten-Takt fahren. Alle anderen Linien entfallen. Auf zwei Strecken sollen Busse als Ersatzverkehr unterwegs sein, das betrifft Streckenabschnitte der S25. So fahren Busse zwischen Hennigsdorf und Tegel sowie zwischen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost, wo an allen S-Bahn-Stationen gehalten wird. Einen genauen Takt benennt die S-Bahn nicht, die Rede ist von Fahrten „mehrfach in der Stunde“. Auch nach Ende des Streiks am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag ist laut S-Bahn noch mit Einschränkungen zu rechnen.

Im Regionalverkehr sollen auf manchen Linien einzelne Züge fahren

Im Fernverkehr will die Deutsche Bahn rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten, mit der Ausnahme von Bayern, wo die Bahn noch immer Probleme nach dem starken Schneefall hat. Für den Regionalverkehr erklärt die Deutsche Bahn, dass Zugausfälle und die gegebenenfalls noch möglichen Fahrten ab Donnerstag gegen 14 Uhr in den Fahrplanauskunftssystemen enthalten sein sollen. „Diese werden ständig aktualisiert“, heißt es. Voraussichtlich können auf manchen Linien „einzelne Züge“ fahren, erklärt die DB Regio Nordost weiter. Das gilt etwa für den Flughafenexpress (FEX), die Linien RE2, RB10 und RB14, die allerdings nur zwischen Nauen und Spandau fahren, oder die RE4, die von Rathenow nach Spandau fährt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden nicht bestreikt, dennoch sollten sich Fahrgäste „auf vollere Fahrzeuge und längere Wartezeiten einstellen“, so das Unternehmen. Auch bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) wird nicht gestreikt, im Regionalverkehr fahren so etwa die wichtigen Pendlerlinien RE1 und RE8. Dennoch warnt das Eisenbahnunternehmen, dass es zu „Störungen und Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf auf allen Linien“ kommen könne, weil die Odeg die Infrastruktur der DB Netz AG nutzt.

Güterverkehr: Streik bringt weitere Lieferverzögerungen

Der Güterverkehr wird ebenfalls stark vom Streik getroffen, wo bereits ab Donnerstag, 18 Uhr, der Verkehr ruht. Laut Deutscher Bahn waren bereits vor dem Arbeitskampf Hunderte von Güterzügen infolge des Wintereinbruchs vor wenigen Tagen im Rückstau. Der Streik werde zusätzliche Lieferverzögerungen weit über das Wochenende hinaus nach sich ziehen, so DB-Konzernsprecherin Anja Bröker.

Deutsche Bahn – Mehr zum Thema

Ein Sprecher der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg verweist auf unterschiedliche Folgen für die Wirtschaft. Einerseits durch die Probleme, die für Pendler auf dem Arbeitsweg entstehen, aber auch mit Blick auf die Anreise von Kunden. „Im Einzelhandel und in der Gastronomie leiden die Umsätze, weil die Kundinnen und Kunden Probleme haben, Geschäfte und Restaurants zu erreichen. Das ist gerade in der Vorweihnachtszeit ein Faktor“, so der Sprecher. Auswirkungen auf die Logistik der Unternehmen seien nicht ausgeschlossen und dürften dort vor allem terminsensible Lieferungen betreffen, wie bei Just-in-time-Produktionen.

Im nächsten Jahr drohen auch unbefristete Streiks

Die Deutsche Bahn hat mit Kritik vor allem auf den Zeitpunkt des Streiks reagiert. Freitage sind traditionell reisestark, insbesondere in der Adventszeit. Dazu findet der Arbeitskampf kurz vor dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember statt und liegt gleichzeitig nur wenige Tage nach dem Wintereinbruch vor allem in Süddeutschland. DB-Personalvorstand Martin Seiler nannte den Arbeitskampf „absolut unnötig“. „Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen“, so Seiler. Unter anderem fordert die GDL, die Arbeitswochenzeit von derzeit 38 auf dann 35 Stunden zu reduzieren, dazu kommen 555 Euro mehr im Monat, höhere Zulagen und eine Inflationsausgleichsprämie. Laut Bahn hätte das zur Folge, dass die Personalkosten um 50 Prozent steigen.

Dagegen sei es eine gute Nachricht für die Fahrgäste, dass es in den nächsten Wochen keine weiteren Streiks geben soll. Die Gewerkschaft habe mit diesem „Weihnachtsfrieden“ den „Weg der Besinnung eingeschlagen“, sagte Seiler am Donnerstag. Die GDL hatte am Mittwochabend erklärt, dass dieser Warnstreik der letzte in diesem Jahr sein werde. „Anschließend kommt die Urabstimmung und die Auszählung am 19. Dezember. Und es wird keine Arbeitskampfaktionen mehr geben, auch in der ersten Januarwoche nicht“, sagte Claus Weselsky bei MDR-aktuell. Im nächsten Jahr könnten dafür umso längere Streiks drohen: Wenn 75 Prozent der Teilnehmer bei der Urabstimmung zustimmen, sind dann auch unbefristete Streiks möglich.