Berlin. Eine Bewohnerin der Notunterkunft in Tegel schildert im Abgeorndetenhaus die dortigen Zustände. Auf 25 Quadratmetern leben 10 Menschen.

Die Augen im Saal des Berliner Abgeordnetenhauses sind an diesem Nachmittag auf Angela Zaitseva gerichtet. Der Staatssekretär schenkt ihr seine Aufmerksamkeit, der künftige Chefs des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, die Abgeordneten und die Journalisten. Die Ukrainerin drückt auf den Knopf an ihrem Mikrofon und spricht mit ruhiger Stimme auf Ukrainisch. Sie möchte über die Situation in der Notunterkunft in Tegel sprechen.