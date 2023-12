Berlin. In den Berliner Gefängnissen gab es 2023 acht Suizide. In Moabit soll das zukünftig durch einen Präventionsraum verhindert werden.

Für sie ist es ein „besonderer Termin“, sagt Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos, für CDU). In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin Moabit werden die Pläne zum Bau eines neuen Suizidpräventionsraumes vorgestellt. Der Raum soll spätestens im dritten Quartal 2024 fertig sein. Kostenpunkt: 438.000 Euro.

Der neue Raum soll rund um die Uhr kameraüberwacht werden, das Mobiliar und die bauliche Ausstattung ist so gewählt, dass es keine Möglichkeit für einen Suizid geben soll. „Das sind Psychiatrie-Möbel, genau für diesen Zweck“, sagt die JVA-Leiterin Anke Stein.

Aktuelle Räume in der JVA Berlin Moabit viel zu karg

Aktuell werden die gefährdeten Häftlinge noch in sogenannten „gesondert gesicherten Hafträumen untergebracht.“ Einen solchen habe auch Senatorin Badenberg bei ihrem Antrittsbesuch in der JVA Moabit besichtigen können, erzählt sie. Damals habe sie gedacht: „Wenn ich hier landen würde, weiß ich nicht, ob ich von meinem Plan ablassen würde.“

Viel zu karg sei der Raum eingerichtet gewesen. So karg, ergänzt Anstaltsleiterin Stein, dass Gefangene mitunter ihre Suizidgedanken verschwiegen hätten, nur um nicht in dem Raum zu landen, der ihnen doch eigentlich helfen sollte. Schnell seien sie sich deshalb einig gewesen: Es braucht einen anderen, freundlicheren Präventionsraum. Nun soll er also 2024 kommen.

Was in dem neuen Präventionsraum beachtet werden muss

Hell und möglichst schön soll er sein. „Dunkle Ecken“ müssen vermieden werden, weil dort „vielleicht auch das sitzt, was die Angst ausgelöst hat“, so Stein. Sie gibt zu: „Dunkle Ecken können wir gut“ in der JVA Moabit, sie seien 1881, dem Baujahr der JVA, gewünscht gewesen. „Helle Ecken müssen wir uns selber schaffen“, so Stein.

Dass es den Präventionsraum dringend braucht, legen aktuelle Zahlen nahe: Im laufenden Jahr haben sich acht Häftlinge in den Berliner Justizvollzugsanstalten das Leben genommen, zwei davon in Moabit. Die Fälle pro Jahr schwanken deutlich: Im Vorjahr kam es berlinweit zu drei Suiziden in Haft, 2021 zu neun und 2019 zu keinem. „Monokausale Erklärungen gibt es nicht“, das zeigten diese Zahlen, sagt Susanne Gerlach, Abteilungsleiterin der Senatsverwaltung für Justiz. „Warum es mal acht und mal null sind“, sei nicht zu erklären.

Was die Risikofaktoren für Suizid in Haft sind

Eines sei jedoch sicher: Gerade die Anfangszeit in Haft ist besonders gefährlich, so Stein. Es dürfte deshalb kein Zufall sein, dass der erste Suizipräventionsraum dieser Art gerade in der JVA Moabit entstehen soll. Die Anstalt ist das zentrale Gefängnis für U-Haft-Fälle in Berlin. Für viele Gefangene beginnt hier ihre Zeit im Vollzug. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Suizid in U-Haft sei ungefähr genauso hoch wie in psychiatrischen Einrichtungen, so Stein.

Gerlach führt aus: Jeder Berliner Gefangene werde zum Beginn seiner Haft einem Screening unterzogen. Dabei werde geprüft, ob bestimmte Risikofaktoren vorliegen, die auf eine Suizidalität schließen lassen. Zunächst kommen dabei persönliche Gründe in Betracht. Zu denken wäre hier an Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und Suchterkrankungen. Hinzukommen institutionelle Gründe: Die Einsamkeit, der Schock, den der Verlust der Freiheit gerade in den ersten Stunden und Tagen bedeutet, und das langsame Realisieren, dass der Alltag nun streng reglementiert und fremdbestimmt ist.

Welche Präventionsmaßnahmen hinter Gittern zum Einsatz kommen

Werde bei diesen Screenings eine „Ballung“ solcher Risikofaktoren entdeckt, würden Psychologen und Ärzte eingeschaltet, so Gerlach. Sie prüfen dann, ob im konkreten Fall von den allgemeinen Risikofaktoren auf eine akute Gefahr geschlossen werden muss. In der JVA Berlin Moabit arbeiten derzeit vier Psychologinnen und Psychologen in Vollzeit, erfährt man von Lindt. Aufhorchen lässt in diesem Zusammenhang, dass, so Senatorin Badenberg, die psychologische Beratung durch Fachpersonal in den Haftanstalten momentan nicht in dem benötigten Umfang möglich sei.

Auch nach dem anfänglichen Screening, während der fortlaufenden Haft, müsse die Suizidgefahr permanent überprüft werden, so Gerlach. Ein besonderer Fokus liege dabei auf einschneidenden Momenten, wie der Urteilsverkündung für einen Häftling, der bislang in Untersuchungshaft saß, so Gerlach.

Neue Medienwand soll Gefährdeten Ablenkung bringen

Perspektivisch soll in allen geschlossenen Justizvollzugsanstalten Berlins ein Suizidpräventionsraum entstehen. So zumindest der Plan. Sicher ist das aber noch nicht, zumindest klingt es bei Badenberg nicht so. „Hoffentlich, so Gott will“ soll nach Moabit auch in der JVA Tegel ein Suizidpräventionsraum entstehen. Einen genaueren Zeitplan gibt es noch nicht.

Bis noch mehr in diese Richtung getan wird, werden in Moabit auch die aktuell noch genutzten besonders gesicherten Hafträume aufgebessert. So ist in einem dieser Räume vor zwei Monaten eine neue Medienwand installiert worden. Perspektivisch solle sie auch in den Suizidpräventionsraum eingebaut werden, so Antje Lindt, Teilanstaltsleiterin der JVA Moabit. Mit dem großen Touchscreen sollen sich die Häftlinge ablenken können, unter anderem mit Malen, Radio und Spielen. Eines der Spiele hat den Namen „Break-Out“.