Berlin. Lange wurde diskutiert, nun ist der Weg für die Umbenennung der Carossastraße frei. Beschlossen ist die Sache damit aber noch nicht.

Die Carossastraße im Spandauer Ortsteil Hakenfelde sorgte in der Vergangenheit für viel Diskussion. Der namensgebende Schriftsteller Hans Carossa hat sich während der Nazizeit von Hitler ehren lassen und nach dem Krieg versucht, seine Verbrechen zu rechtfertigen. In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wurde daher im vergangenen Jahr von Abgeordneten der Tierschutzpartei, der SPD sowie der Linken eine Prüfung gefordert, ob die Carossastraße umbenannt werden könnte. Als neue Namensgeberin hatte man sich Minna Villain ausgesucht, eine Widerstandskämpferin, die unter den Nazis als Zwangsarbeiterin in der Siemensstadt arbeitete und später im KZ Ravensbrück starb.

„Das Bezirksamt hat den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung wunschgemäß geprüft. Die Prüfung ist abgeschlossen“, heißt es nun im Schlussbericht vom Bezirksamt. Das Ergebnis: Eine Umbenennung der Straße ist möglich. Für den neuen Straßennamen im Havelufer-Quartier fehlt jetzt nur noch ein Beschluss der BVV. Bei der letzten Sitzung am 29. November sei darüber jedoch noch nicht gesprochen worden. Laut Lars Lerschewitz, Vorsitzender der Linksfraktion, habe sich die Linke in der BVV zwar für eine nachträgliche Aufnahme des Themas auf die Tagesordnung eingesetzt, dies sei von den Fraktionen der SPD und der CDU aufgrund fehlender Dringlichkeit allerdings abgelehnt worden, so Lerschewitz.

Umbenennung kommt frühestens im März 2024

Nun wird man auf den neuen Straßennamen noch einige Monate warten müssen. Lerschewitz erklärte, dass die Umbenennung noch durch die BVV und den Bauausschuss müsse, ein Ergebnis werde es daher erst im März oder April geben können. Klaus Kleemann und Frank Engel von der Initiative jewish_spandau kritisierten das Zögern in der BVV: „Bisher fehlen klare und eindeutige Aussagen der in der BVV-Spandau vertretenen Fraktionen der SPD und CDU zur Frage der Umbenennung. Wir erkennen das Zögern dieser Fraktionen, kennen aber nicht die genauen Beweggründe dahinter“, hieß es aus der Initiative.

Zumindest die SPD äußerte sich auf Anfrage klar zum Thema: „Die SPD-Fraktion Spandau sieht die geplante Umbenennung positiv.“ Man hätte sich zwar auch andere, mit dem Ortsteil Hakenfelde verbundene Namen für die Straße vorstellen können. Grundsätzlich sollten jedoch Menschen, „die den Nationalsozialismus in irgendeiner Weise unterstützt haben, nicht mit Straßenbenennungen geehrt werden“, hieß es aus der Fraktion. Die Fraktion der CDU kündigte an, den Schlussbericht aus dem Bezirksamt wohlwollend zu prüfen.

Der Name Carossa verschwindet nach und nach aus Spandau

Dem Schriftsteller Hans Carossa wurden bei der Planung eines Neubaugebiets im Spandauer Ortsteil Hakenfelde gleich zwei Ehrungen zuteil. Zum einen wurde die Straße, in der bisher noch niemand wohnt, nach ihm benannt, zum anderen auch das Neubaugebiet selbst. Mittlerweile nennt sich das noch im Bau befindliche Viertel allerdings „Havelufer-Quartier“. Die damalige Initiative von Klaus Kleemann „Hakenfelder Bürger*innen gegen das Vergessen“ brachte die Investoren hinter dem Projekt dazu, das Quartier umzubenennen.

Falls nun auch die Carossastraße einen neuen Namen bekommen sollte, fehlt lediglich noch das Carossa-Gymnasium in Kladow für eine vollständige Abkehr vom Schriftsteller in Spandau. Nach einer Umfrage aus 2022 unter den Eltern und Schülern am Gymnasium blieb der Name Carossa hier jedoch bestehen.

Carossa war Hitlers Lieblingsdichter

Zur Zeit der Nazidiktatur war Carossa einer der meist geförderten Schriftsteller im Land - Hitler setzte ihn 1944 sogar auf die Sonderliste der „Gottbegnadeten“. Nach dem Krieg versuchte er die Taten des Nationalsozialismus in seinem Lebensbericht „Ungleiche Welten“ zu rechtfertigen: „Er hat Millionen Juden, Erwachsene und Kinder, töten lassen und dadurch erreicht, dass alle guten Menschen der ganzen Erde sich in grenzenlosem Mitgefühl dem Judentum zuwandten. Ohne sein Wüten gäbe es vielleicht noch keinen Staat Israel.“

Mit dem nun geprüften neuen Namen für die Straße soll die Zwangsarbeiterin und Widerstandskämpferin Minna Villain geehrt werden. Sie wurde in Ostpreußen geboren, war SPD-Mitglied und musste zurzeit des Nazi-Regimes in den Siemens-Schuckertwerken in der Siemensstadt arbeiten, wo sie auch Mitglied einer Widerstandsgruppe war. 1939 wurde sie verhaftet und ins KZ Ravensbrück gebracht. 1942 starb Villain infolge der schlechten Haftbedingungen.