Berlin. Die sieben Läden der Berliner Fast-Food-Kette „auf die Hand“ scheinen nach Informationen unser Redaktion in finanziellen Nöten zu sein.

Auf ihrer Webseite beschreiben sie sich selbst als „die glücklichste Fast-Food-Kette der Welt“. Jetzt scheint die Berliner Restaurant-Kette „auf die Hand“ in eine wirtschaftliche Schieflage geraten zu sein.

Nach Informationen unserer Reaktion hat die Geschäftsführerin der GmbH Ende November beim Amtsgericht Charlottenburg Insolvenz angemeldet.

Die Fast-Food-Kette, die vor zehn Jahren mit dem Ziel, Menschen durch gutes, schnelles und nachhaltiges Essen glücklich zu machen, gestartet ist, könnte nun ihr Ende erreicht haben.

Belegschaft schickt Kunden eine letzte Botschaft

Die sieben Läden, in denen vor allem Gerichte wie Suppen, Focaccia und Salate verkauft wurden, scheinen nun geschlossen zu sein. Am Standort an der Friedrichstraße bedankt sich das Team in einer Botschaft auf dem Fenster für „viele tolle Jahre“; man hoffe, die Gäste hätten einen „schönen letzten Tag mit uns“ gehabt. Damit stehen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Filialen, die unter anderem in den Potsdamer Platz Arkaden und am Berliner Flughafen zu finden sind, nun möglicherweise auf der Straße.

Die Belegschaft von "auf die Hand" in der Friedrichsstraße schickt seinen Kundinnen und Kunden eine letzte Botschaft. © Sophia Jordan | Sophia Jordan

„Auf die Hand“-Geschäftsführerin Stephanie Arnan-Mendrzyk möchte sich derzeit nicht zu dem laufenden Verfahren äußern. Doch wie es derzeit aussieht, hat die „Zukunft des Fast-Foods“, wie sich „Auf die Hand“ auch nennt, selbst wohl keine leichte Zukunft vor sich.

