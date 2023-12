Berlin. Welche Stars kommen zur Party am Brandenburger Tor? Wie bekommt man Tickets? Infos zur Silvesterparty in Berlin im Überblick.

Es wird furios: Die größte Silvester-Party Berlins findet zum Jahreswechsel 2023/2024 am Brandenburger Tor in Mitte statt – und das endlich wieder im spektakulären Rahmen auf der Straße des 17. Juni mit Tausenden Gästen und einem atemberaubenden Feuerwerk. Die Partymeile ist 2,5 Kilometer lang, es gibt ein großes kulinarisches Angebot, und auf der Bühne sind etliche Stars und Sternchen zu sehen. Wie jedes Jahr wird die Party live im ZDF übertragen, moderiert von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner.

Silvester: Party am Brandenburger Tor – die wichtigsten Infos in der Übersicht

Veranstaltung: „Celebrate At The Gate“, Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor

„Celebrate At The Gate“, Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor Termin, Start & Ende: 31. Dezember 2023, 16 bis 2 Uhr

31. Dezember 2023, 16 bis 2 Uhr Eintritt: Tickets für 10 Euro

Tickets für 10 Euro Eingang: Großer Stern/Siegessäule

Tickets für die Silvesterparty in Berlin – Die wichtigsten Infos

Erstmals wird für die Silvesterparty am Brandenburger Tor Eintritt fällig: Wer Zugang zu der Party erhalten möchte, muss vor Veranstaltungsbeginn ein Ticket erwerben. Die Kosten liegen bei 10 Euro. Der Veranstalter spricht von einer „Sicherheitsgebühr“. Erhältlich sind die Tickets auf dem Portal www.myticket.de. Dort kann man maximal sechs Tickets pro Bestellung kaufen.

Die Tickets werden personalisiert verkauft, d.h. man muss seinen Namen angeben. Der Veranstalter weist darauf, dass die Personalisierungen (bis auf den Käufernamen) auch noch kurz vor dem Eintritt erfolgen können. Dies geschieht im Kundenkonto von MyTicket. Insgesamt stehen 65.000 Tickets zur Verfügung. Ein Ausdruck des Tickets ist nicht nötig, die Eintrittskarten können vor Ort auf Smartphones vorgezeigt werden.

Party am Brandenburger Tor: Das ist das Silvester-Line-up

Sängerin Alice Merton tritt bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor auf. © Kai Osthoff | Kai Osthoff

Chris Norman (Smokie)

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Alice Merton

Ásdís

The Analogues

Nathan Evans

Octavian

Twenty4tim

Tream

Riverdance

Ella Endlich

Luca Hänni

Joja Wendt

Fast Boy

Moss Kena

Vize

Anreise zur Silvesterparty: So gelangt man auf die Partymeile

Die Siegessäule an der Straße des 17. Juni. Hier erfolgt der Zugang zur Silvesterparty. © picture alliance/dpa | Christophe Gateau | Unbekannt

Der einzige Zugang zur Party erfolgt am Großen Stern/Siegessäule. Ein Zugang über den Bereich unmittelbar am Brandenburger Tor (Pariser Platz und Unter den Linden) ist nicht möglich. Party-Gäste erreichen den Zugang am besten über die S-Bahnhöfe Hauptbahnhof, Potsdamer Platz, Bellevue oder Tiergarten. Der Veranstalter weist darauf hin, dass S- und U-Bahnhöfe bei Andrang am Silvesterabend kurzfristig geschlossen werden können, wodurch sich die Anreise erheblich verzögern kann. Wer gute Sicht auf die Show haben möchte, sollte sich bis spätestens 19.30 Uhr am Zugang an der Siegessäule einfinden.

Was darf man mitnehmen zur Silvesterparty am Brandenburger Tor?

Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. (Mit Ausnahme von einem 0,5l alkoholfreiem Getränk in PET oder TetraPak). Speisen und Getränke werden an den vor Ort vorhandenen gastronomischen Ständen kostenpflichtig angeboten. Vor Ort gibt es Taschenkontrollen. Nicht gestattet sind unter anderem Feuerwerk, Waffen, Rucksäcke größer als DinA4, Laserpointer, Konfetti und Tiere.

Silvesterparty live im ZDF: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren

Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel in der Silvestershow „Celebrate at the Gate“ © IMAGO/Future Image | IMAGO/Frederic Kern

Wie in den Jahren zuvor überträgt das ZDF die Silvesterparty live ab 20.15 Uhr. Moderiert wird die Show und das Bühnenprogramm erneut von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Die Show ist live im Free-TV zu sehen. In der ZDF-Mediathek kann man sich den Livestream anschauen. (bee)