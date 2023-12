Berlin (dpa/bb). Ein 14 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Prenzlauer Berg an einer Ampelkreuzung von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach dem Unfall am Mittwochabend an der Wisbyer Straße Ecke Neumannstraße mit Verletzungen an Arm und Kopf zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt das Auto an einer roten Ampel. Als der Fahrer bei Grün losfuhr, stieß er mit seinem Wagen gegen den von links kommenden jugendlichen Radfahrer, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:231207-99-212410/2 (dpa)