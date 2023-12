Das Feuer brach gegen Mitternacht aus. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. In Friedenau kam eine Frau bei einem Wohnungsbrand gegen Mitternacht ums Leben. Unterdessen sollen am Mittwochmorgen Unbekannte im Märkischen Vierte einen Geldautomaten gesprengt haben. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 6. Dezember: Trio schlägt auf Mann in S-Bahn ein - Bundespolizei sucht Zeugen

15.54 Uhr: In der Nacht zum vergangenen Sonntag sollen drei Männer laut Bundespolizei in einer S-Bahn der Linie S75 einen anderen Reisenden angegriffen haben. Sie schlugen kurz vor 3 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Fäusten auf den Mann ein. Der Angegriffene habe den Zug beim Halt am S-Bahnhof Wartenberg verlassen. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Tatverdächtigen kurz darauf am Bahnhof Wartenberg stellen und nahmen sie vorläufig fest.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die drei 27, 30 und 31 Jahre alten Moldauer, von denen zwei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Weiterhin wird bei zwei Tatverdächtigen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die alkoholisierten Männer auf freien Fuß.

Die Bundespolizei sucht im Zusammenhang mit dieser Tat das Opfer der Tat sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zur Identität des Geschädigten machen können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Tiere sterben bei Wohnungsbrand in Fürstenwalde

14.14 Uhr: Bei einem Wohnungsbrand sind in Fürstenwalde (Oder-Spree) mehrere Haustiere ums Leben gekommen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) mitteilte. Demnach hatten Anwohner am Mittwochvormittag Rauch im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt. Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, fanden die Rettungskräfte in der Wohnung drei tote Hunde und drei tote Katzen. Die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden.

Polizist außer Dienst nimmt Einbrecher in Kladow fest

11.40 Uhr: Mit der Hilfe eines Passanten hat ein Polizist außer Dienst am Dienstagabend in Kladow einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der Beamte hatte bemerkt, wie ein Unbekannter gegen 18.45 Uhr vom Grundstück eines Einfamilienhauses im Harsdörferweg flüchtete. Er rannte dem Mann hinterher und nahm ihn fest. Ein Passant half ihm dabei, den Verdächtigen festzuhalten. Einem Komplizen gelang die Flucht. Polizisten überstellten den Mann, bei dem ein Schraubenzieher als mögliches Tatwerkzeug gefunden wurde, der Kriminalpolizei. Am Haus selbst konnten Einbruchsspuren gesichert werden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Einbruch bei KPM in Mitte: Polizei sucht wertvolle Vase

10.30 Uhr: Einbrecher stahlen Porzellan aus dem KPM-Geschäft an der Friedrichstraße in Mitte. Darunter eine Vase im Wert von Zehntausenden Euro. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche.

Unbekannter flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall

10.19 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch gab es einen Unfall, nachdem ein Unbekannter in Marzahn vor der Polizei flüchtete. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll der Autofahrer gegen 2 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in der Landsberger Allee unterwegs gewesen sein. Die Polzisten forderten den Mann daraufhin zum Anhalten auf. Dem soll der Tatverdächtige augenscheinlich nachgekommen sein, habe jedoch dann unvermittelt wieder Gas gegeben und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Kräfte verfolgten den Flüchtigen, verloren jedoch kurzzeitig den Blickkontakt. Wenig später konnte der Wagen am Heckelberger Ring wieder aufgefunden werden, wo er mit drei geparkten Fahrzeugen kollidiert war. Der Fahrer konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Frau bei Wohnungsbrand gestorben

8.57 Uhr: Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedenau ist eine Frau ums Leben gekommen. Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch zu dem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße gerufen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte einen ausgelösten Brandmelder gehört.

Die Feuerwehrleute brachen die Tür der Erdgeschosswohnung auf und fanden im Zuge der Löscharbeiten in einem Zimmer die leblose 66-jährige Mieterin auf. Andere Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Unbekannte sprengen Geldautomat im Märkischen Viertel und flüchten mit E-Scootern

6 Uhr: Unbekannte haben einen Geldautomaten im Berliner Ortsteil Märkisches Viertel gesprengt und aufgebrochen. Der Automat auf dem Wilhelmsruher Damm explodierte am frühen Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner versändigten die Einsatzkräfte gegen 3.40 Uhr nach dem lauten Knall. Die Tatverdächtigen sollen laut Zeugenaussagen die Beute in Plastiksäcke gepackt und dann auf E-Scootern geflohen sein. Der Eingangsbereich der Filiale wurde stark beschädigt, Verletzte gab es nicht.