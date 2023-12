Berlin (dpa/bb). Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedenau ist eine Frau ums Leben gekommen. Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch zu dem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße gerufen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte einen ausgelösten Brandmelder gehört.

Die Feuerwehrleute brachen die Tür der Erdgeschosswohnung auf und fanden im Zuge der Löscharbeiten in einem Zimmer die leblose 66-jährige Mieterin auf. Andere Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

© dpa-infocom, dpa:231206-99-197506/2 (dpa)