Berlin (dpa/bb). Unbekannte sollen einen Geldautomaten im Berliner Ortsteil Märkisches Viertel gesprengt haben und mit der Beute auf E- Scootern geflohen sein. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten Anwohner am Mittwochmorgen einen Knall in der Filiale eines Geldinstituts am Wilhelmsruher Damm gehört. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten die Tatverdächtigen einen Geldautomaten im sogenannten Selbstbedienungsbereich und verstauten ihre Beute in schwarzen Plastiksäcken.

Der Eingang des Geldinstitutes soll dabei stark beschädigt worden sein. Zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

