Berlin. Der Nahost-Krieg hat unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland durch zahlreiche Demonstrationen, Ausschreitungen und Antisemitismus. Die Polizei klagt über zusätzliche Belastungen und Probleme mit den kontroversen Veranstaltungen.

Der Krieg im Nahen Osten, die Auswirkungen auf Deutschland, Terrorgefahr und Antisemitismus gehören zu den zentralen Themen der Innenministerkonferenz (IMK) ab diesem Mittwoch in Berlin. Dabei soll es auch um die Demonstrationen palästinensischer Gruppen und das Versammlungsrecht gehen. Angekündigt sind dazu auch Gastbeiträge des israelischen Botschafters Ron Prosor und des Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, vor den Innenministern von Bund und Ländern.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte dem Nachrichtenportal „T-Online“: „Für mich ist es das zentrale Thema dieser Innenministerkonferenz, weiter gemeinsam gegen die zunehmende islamistische Terrorgefahr und gegen den widerwärtigen Hass gegenüber Jüdinnen und Juden und gegenüber Israel vorzugehen.“ Von der IMK müsse auch das klare Signal ausgehen: „Jüdisches Leben steht unter dem besonderen Schutz unseres Staates. Wir tun alles für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in unserem Land.“

Sie betonte zugleich, dass es eine verschärfte Bedrohungslage insbesondere durch islamistischen Terrorismus gebe. „Gerade jetzt müssen islamistische Gefährder genau im Blick behalten und weitere Radikalisierungsprozesse gestoppt werden.“

Weitere Themen bei der dreitägigen Herbstkonferenz in einem Hotel in Berlin-Lichtenberg, bei der in diesem Jahr Berlin den Vorsitz hat, sind die Flüchtlingszahlen und die Kontrollen an den Grenzen. Beim Thema Migration wurden einige Forderungen der Länder seit der letzten Konferenz erfüllt, oder es gibt zumindest Planungen. Das gilt für eine jeweils aktuell angepasste Beteiligung des Bundes an den Kosten ebenso wie für zusätzliche Grenzkontrollen. Faeser hatte die Kontrollen Mitte Oktober an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet.

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, über den im Bundestag beraten wird, sieht vor, dass jemand, der eine antisemitische Straftat verübt hat, nicht eingebürgert werden kann. Aus dem Kreis der Innenminister war vor Beginn der Konferenz zu hören, womöglich könnte der Bund prüfen, ob bei Doppelstaatlern auch eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft möglich wäre.

Die IMK will außerdem beraten über den Kampf gegen zunehmende Gewaltkriminalität, sexualisierte Darstellungen von Gewalt gegen Kinder durch Künstliche Intelligenz, die Beweislastumkehr bei der Vermögensabschöpfung von Kriminellen und die Sicherheit während der Fußball-Europameisterschaft 2024.

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) will vor allem die Herausforderungen und Einsatzlagen in der Hauptstadt „deutlicher in den Fokus der Gespräche“ bei der IMK rücken. Es gebe „kein Ereignis auf diesem Erdball, das nicht zeitnahe Auswirkungen auf die Sicherheitslage in der Hauptstadt hat“, teilte GdP-Landeschef Stephan Weh mit.

Berlin habe die mit Abstand höchste und komplexeste Einsatztaktung bei Demonstrationen, ziehe Flüchtlinge besonders an und habe zudem im nächsten Sommer sechs EM-Spiele und große Fanveranstaltungen. Nötig seien ein bundeseinheitliches Polizei- und Versammlungsgesetz und deutlich mehr Unterstützung für die Berliner Polizei aus anderen Bundesländern.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte vor der IMK bereits eine härtere Bestrafung von Angriffen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter gefordert. Die Mindeststrafe für solche Angriffe soll von drei auf sechs Monate steigen. Dafür will Strobl sich in Berlin einsetzen. Damit solle „die tiefe Verwerflichkeit von ausgeübter Gewalt gegen Einsatzkräfte auch im Strafrahmen“ abgebildet werden. „Wer die verletzt, die uns schützen, muss hart bestraft werden“, betonte Strobl.

© dpa-infocom, dpa:231206-99-195700/3 (dpa)