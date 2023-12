Berlin. Der Nahost-Krieg hat unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland durch zahlreiche Demonstrationen, Ausschreitungen und Antisemitismus. Neben den Schulen klagt auch die Polizei über zusätzliche Belastungen und Probleme mit den kontroversen Veranstaltungen.

Der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel, der folgende Krieg und die Auswirkungen auf Deutschland gehören zu den zentralen Themen der Innenministerkonferenz (IMK) ab diesem Mittwoch in Berlin. Dabei soll es auch um die Demonstrationen palästinensischer Gruppen und das Versammlungsrecht gehen. Angekündigt sind dazu auch Gastbeiträge des israelischen Botschafters Ron Prosor und des Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, vor den Innenministern von Bund und Ländern.

Weitere Themen bei der dreitägigen Herbstkonferenz, bei der in diesem Jahr Berlin den Vorsitz hat, sind die Flüchtlingszahlen und die Kontrollen an den Grenzen. Beim Thema Migration wurden einige Forderungen der Länder seit der letzten Konferenz erfüllt oder es gibt zumindest Planungen. Das gilt für eine jeweils aktuell angepasste Beteiligung des Bundes an den Kosten ebenso wie für zusätzliche Grenzkontrollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Kontrollen Mitte Oktober an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet.

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, über den im Bundestag beraten wird, sieht vor, dass jemand, der eine antisemitische Straftat verübt hat, nicht eingebürgert werden kann. Aus dem Kreis der Innenminister war vor Beginn der Konferenz zu hören, womöglich könnte der Bund prüfen, ob bei Doppelstaatlern auch eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft möglich wäre.

Die IMK will außerdem beraten über den Kampf gegen zunehmende Gewaltkriminalität, sexualisierte Darstellungen von Gewalt gegen Kinder durch Künstliche Intelligenz, die Beweislastumkehr bei der Vermögensabschöpfung von Kriminellen und die Sicherheit während der Fußball-Europameisterschaft 2024.

© dpa-infocom, dpa:231205-99-191589/3 (dpa)