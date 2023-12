Berlin. Drei ehemalige Patientinnen brachten die Übergriffe des Mannes zur Anzeige. Ihre Aussagen zu den Taten sind schockierend.

Als der Angeklagte nach langem Schweigen sein letztes Wort im Prozess vortrug, hätte man ein Blatt Papier im vollbesetzten Saal fallen lassen können. So gespannt warteten die Anwesenden im Amtsgericht Tiergarten auf seine Ausführungen zu den Tatvorwürfen. „Ich würde meinen beruflichen Bildungsweg gern weitergehen“, ließ Islam A. am Mittwoch dann über seine Arabischdolmetscherin als Erstes verkünden. Und ergänzte: „Ich werde aus den Fehlern lernen, lernen, wie man sich in solchen Situationen nicht mehr verhält, solche Fehler nicht mehr begehen.“