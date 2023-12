Berlin. Mehrere Gewerkschaften haben die Landesbeschäftigten zum Streik aufgerufen. Folge: Einschränkungen in Schulen und Kitas.

Erneut ist es am Mittwoch an Berliner Schulen zu Unterrichtsausfall und Schließungen gekommen. Tausende Lehrer und Lehrerinnen sowie Schulbeschäftigte folgten einem Warnstreikaufruf mehrerer Gewerkschaften und legten die Arbeit nieder, teilte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit. Die Bildungsverwaltung sprach von 3100 Streikenden beim pädagogischen Personal, davon seien 1870 Lehrkräfte gewesen.

Insgesamt gingen nach Angaben der GEW 13.000 Landesbeschäftigte auf die Straße, um für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Aufgerufen waren von der GEW, Verdi und der Polizeigewerkschaft GdP alle Beschäftigten, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder bezahlt werden, über den derzeit bundesweit verhandelt wird.

Dritte Verhandlungsrunde in Potsdam

An diesem Donnerstag und Freitag treffen sich die Tarifparteien zur dritten Verhandlungsrunde in Potsdam. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Für Auszubildende soll die Erhöhung 200 Euro betragen. Für die Länder Berlin, Hamburg und Bremen verlangen die Gewerkschaften zudem eine Stadtstaatenzulage von 300 Euro.

Sara Ziegler, Tarifvorstand der GEW Berlin, sagte: „Die neuen PISA-Ergebnisse zeigen, wie schlecht es um die Bildung in Deutschland steht. Schulen und Kitas müssen viel auffangen und sind dabei selbst am Limit. Den Fachkräftemangel bekommen wir nur in den Griff, wenn die Arbeit im öffentlichen Dienst attraktiv entlohnt wird.“ An die Eltern gerichtet sagte Ziegler: „Wir wissen, dass die Streiks eine Belastung sind! Bitte richten Sie Ihre Forderungen nach guter Bildung auch an den Senat, damit die Arbeitgeber endlich ein Angebot vorlegen.“

Weitere Einschränkungen in Schulen und Kitas

Auch am Donnerstag wird es noch zu Einschränkungen in den Berliner Schulen und Kitas kommen: Am zweiten Tag des von den Gewerkschaften angekündigten Warnstreiks demonstrieren die Landesbeschäftigten in Potsdam. „Noch immer haben die Arbeitgeber kein Angebot vorlegt. Mit ihrer fehlenden Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, lassen die Länder uns keine andere Wahl, als den Druck mit diesem zweitägigen Warnstreik massiv zu erhöhen“, erklärte Andrea Kühnemann, Verdi Landesleiterin Berlin-Brandenburg.

Treffpunkt für den Protestzug ist um 9.30 Uhr am Alten Markt (Landtag) in Potsdam, von dort geht es zum Luftschiffhafen (MBS-Arena), wo es ab voraussichtlich 11.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geben wird.