Berlin. Wolfgang Wieland war Justizsenator in Berlin und Mit-Begründer der Grünen., Der Politiker prägte die Berliner Partei über Jahrzehnte.

Der Mitbegründer der Grünen, Ex-Justizsenator und ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wieland ist im Alter von 75 Jahren gestorben, wie aus dem Kreis ehemaliger Weggefährten am Mittwoch bestätigt wurde.

Wieland prägte die Berliner Grünen über mehrere Jahrzehnte als kluger Kopf und schlagfertiger Redner. Wieland war von 1987 bis 2004 mit zwei Unterbrechungen Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, unter anderem auch als Fraktionschef. Während des rot-grünen Übergangssenates 2001/2002 gehörte er dem Senat als Justizsenator an. 2005 wechselte er in den Bundestag, dem er bis 2013 angehörte.

Seit 1977 war Wieland zudem als selbständiger Rechtsanwalt tätig. Seiner Kanzlei gehört auch die ehemalige Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Renate Künast, als Anwältin an, die ihr Referendariat in seiner Kanzeli absolvierte und ihm seitdem verbunden war. Der Standort der Kanzlei in der Charlottenburger Richard-Wagner-Straße war bewusst gewählt. Er gehörte zur Strategie der damaligen linken Szene „bürgerliche Kieze“ zu erobern, wie Wieland einmal erzählte. Er selbst wohnte zeitlebens mit seiner Familie in Kreuzberg.

Zu Wielands Mandanten gehörte auch der türkische Asylbewerber Cemal Altun, der sich 1983 aus Angst vor der Abschiebung in die türkische Militärdiktatur mit einem Sprung aus dem Fenster des sechsten Stocks des Oberverwaltungsgerichts Berlin das Leben nahm. Wieland vertrat auch die Nebenklage im sogenannten Mykonos-Prozess, in dem der iranische Geheimdienst beschuldigt wurde, Oppositionelle im Wilmersdorfer Restaurant Mykonos getötet zu haben.

Scharfzüngiger Redner und geschätzter Schlichter

Wieland galt als scharfzüngiger Redner, der sich wortgewaltige Rededuelle mit Regierungsvertretern im Senat lieferte. „Er war ein Großer“, erinnert sich Künast an denkwürdige Reden Wielands. „Witzig, rechtspolitisch klar und pointiert.“

Innerhalb der Grünen war er immer wieder als Schlichter zwischen den verschiedenen Flügeln gefragt. Als Schlichter war auch ehrenamtlich als Ombudsmann für das Landesamt für Einwanderung tätig.

Zuletzt hatte er sich wegen einer schweren Krankheit aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Die letzten Tage verbrachte er in einem Hospiz.

„Wir sind voller Trauer, einen wundervollen Menschen und leidenschaftlichen Politiker verloren zu haben.“, erklärten die Berliner Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Bettina Jarasch und Werner Graf am Mittwoch. „Er brachte die Dinge klar auf den Punkt, immer zu Ende gedacht und immer von den Werten der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geleitet. Wir verlieren mit Wolfgang einen der ganz Großen unserer Partei und Berlin verliert einen der Menschen, die in der Lage waren, Orientierung zu geben.“

Wieland war ein typisches kind der 68-er-Generation. Nach dem Abitur 1966 absolvierte er ein Jurastudium in Frankfurt und Berlin. Am 2. Juni 1967 nahm er an der Demonstration gegen den Schah von Persien teil, auf der der Studennt Benno Ohnesorg vom Berliner Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen wurde.