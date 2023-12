Berlin. Die Reparaturen und Überprüfungen nach dem Diebstahl im Umfeld des Bahnhofs Rehberge sind laut BVG-Angaben abgeschlossen.

Die Berliner U-Bahn-Linie U6 fährt wieder im gewohnten Takt. Die Reparaturen und Überprüfungen nach dem Diebstahl im Umfeld des Bahnhofs Rehberge seien abgeschlossen, teilte ein Sprecher der BVG am Mittwochmorgen mit.

In den Hauptverkehrszeiten fahren die Züge demnach wieder planmäßig im Fünf-Minuten-Takt. Aufgrund des Kabeldiebstahls Ende November fuhr die U6 zuletzt nur alle zehn Minuten, was vor allem in Stoßzeiten zu überfüllten Zügen führte.

Lesen Sie auch:Kabeldiebstähle: So will die BVG dagegen vorgehen

dpa