In der Müllerstraße wurde kurz nach Mitternacht ein Mann mit Stichwunden entdeckt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin-Marzahn: Tatverdächtiger in Tötungsdelikt festgenommen

Zwei Autoeinbrecher festgenommen

Illegale Pyrotechnik an der polnischen Grenze sichergestellt

Seniorin in Lankwitz vermisst

Stichwunden: Schwerverletzter in Wedding aufgefunden

Berlin. Mit mehreren Einstichwunden übersät, entdeckten Passanten in den frühen Morgenstunden einen Mann in Wedding. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Vom Täter gibt es keine Spur. Nach einem Tötungsdelikt wurde ein Mann festgenommen, und in Lankwitz wird eine Seniorin vermisst. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 5. Dezember: Polizei stellt gestohlene Lkw-Anhänger in Fürstenwalde/Spree sicher

14.59 Uhr: Die Polizei hat in Fürstenwalde/Spree (Landkreis Oder-Spree) drei gestohlene LKW-Anhänger sichergestellt. Die Beamten wurden am Montagmorgen über den Diebstahl informiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach gehörten die Auflieger einer niederländischen Firma. An ihnen befestigt waren drei Zugmaschinen eines litauischen Unternehmens, mit denen die Anhänger möglicherweise gestohlen worden sind. An Bord einer der Maschinen fand die Polizei einen 40 Jahre alten Mann. Er wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen Hehlerei ermittelt. Laut Polizei konnte ein Sachschaden von 100 000 Euro verhindert werden.

Tatverdächtiger in Tötungsdelikt festgenommen

14.01 Uhr: Nach dem Tod eines 63-Jährigen in Berlin-Marzahn-Hellersdorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Der 34-jährige Mann wurde am Montagabend von Zivilfahndern in Berlin-Westend festgenommen. Am 27. November kam es in Berlin-Marzahn zu einem Tötungsdelikt an der Bekannten des Tatverdächtigen.

Zwei Autoeinbrecher in Staaken festgenommen

11.18 Uhr: Die Polizei hat bereits in der Nacht zu Montag in Staaken zwei mutmaßliche Autoeinbrecher festgenommen. Zivilkräfte hatten gegen 2.20 Uhr im Gärtnerring die beiden beobachtet, als sie die Fensterscheibe eines Wagens einschlugen und ihn durchsuchten. Das Gleiche versuchten sie bei einem weiteren Auto, allerdings ohne Erfolg. Die Ermittlungen ergaben, dass es weitere Einbrüche in ein Fahrzeug und in ein Wohnmobil gab. Die Beamten konnten das Duo in der Heerstraße festnehmen und einen Teil der Beute sicherstellen. Die beiden polizeibekannten Männer ohne festen Wohnsitz sollten am Dienstag einem Haftrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Seniorin vermisst, Polizei bittet um Hinweise

11.15 Uhr: Die Polizei sucht mit Hilfe der Öffentlichkeit nach einer vermissten Frau. Die 69-jährige Edlegard Schulz verließ am 4. Dezember auf unbekanntem Weg eine Pflegeeinrichtung in der Kaulbachstraße in Lankwitz und wird seitdem vermisst. Sie ist 1,65 Meter groß, von mittlerer Statur, hat braune Augen und braunes, schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie mit einem braunen Pullover, einer dunklen Hose und Hausschuhen. Frau Schulz ist an Demenz erkrankt und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden. Sie ist ohne Jacke unterwegs und hat weder Personalpapiere, Schlüssel oder Geld bei sich.

Edelgard Schulz (69) wird seit dem 4. Dezember 2023 vermisst. © Polizei Berlin | Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat Frau SCHULZ seit dem 4. Dezember 2023 gesehen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473445 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

270 Kilogramm Verbotene Silvesterknaller an polnischer Grenze beschlagnahmt

11.03 Uhr: Die Bundespolizei hat an der Grenze zu Polen verbotene Silvesterknaller beschlagnahmt. Demnach hatten die Beamten am Montagmittag einen Toyota mit niederländischer Zulassung kurz nach der Einreise nach Deutschland kontrolliert. Dabei entdeckten sie elf Kartons mit 270 Kilogramm illegaler Pyrotechnik im Fahrgast- sowie im Laderaum. Gegen den 32 Jahre alten Fahrer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Autofahrer rammt geparkte Wagen in Neukölln

9.39 Uhr: Ein 83-Jähriger hat am Montagmittag im Neuköllner Ortsteil Buckow mehrere geparkte Autos gerammt. Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 12.30 Uhr im Quarzweg Richtung Asbestweg unterwegs gewesen, als er gesundheitliche Probleme bekam. Daraufhin kam er mit seinem Opel nach links von der Straße ab und rammte einen geparkten Kia, der wiederum auf einen Renault geschoben wurde, der dann noch einen Smart rammte. Rettungskräfte mussten den 83-Jährigen aus dem Auto befreien, der Verletzungen an Kopf und Oberkörper hatte. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

75-Jährige bei Unfall in Westend verletzt

9.30 Uhr: Eine 75 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagnachmittag in Westend bei einem Unfall verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein 29-Jähriger gegen 16.35 Uhr mit seinem BMW auf der Nebenfahrbahn der Heerstraße unterwegs, als er in Höhe der Straße Am Rupenhorn die Fußgängerin anfuhr, die gerade die Straße überquerte. Die Frau erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Streit in Tempelhofer Obdachlosenunterkunft eskaliert

9.27 Uhr: Zwei Bewohner eines Zimmers in einer Obdachlosenunterkunft in Tempelhof sind in der Nacht zu Dienstag in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, sollen sie zuvor Alkohol getrunken haben. Dabei soll ein 39-Jähriger einen 29-Jährigen kurz nach Mitternacht mit einem Bierglas angegriffen haben. Andere Bewohner trennten die beiden. Der Jüngere erlitt Schnittverletzungen am Kopf und kam in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige wurde festgenommen.

Mann mit Messerstich in Wedding gefunden

6.50 Uhr: Am frühen Dienstagmorgen wurde in Berlin-Wedding ein Mann mit Messerstichen gefunden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mitarbeiter eines Imbisses gegen 1.20 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden sein, der sich vor dem Imbiss aufgehalten habe. Der Mann hatte eine Stichverletzung am Bauch, war aber ansprechbar. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Umstände sind bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

