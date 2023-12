Berlin. Beide Parteien sind sich einig, dass die Arbeitsbedingungen bei der BVG verbessert werden müssen. Über das „wie“ wird nun gestritten

Mehr Urlaub, längere Pausen, höhere Zulagen – der Forderungskatalog der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für die Tausenden Mitarbeiter der BVG ist lang. Ab Januar verhandeln die beiden Tarifpartner zusammen mit der BVG-Tochter BT über einen neuen Manteltarifvertrag. Verdi hat in ganz Deutschland die Tarifverträge mit den Verkehrsunternehmen zum Ende des Jahres gekündigt. Die Verhandlungen für einen neuen Vertrag beginnen Ende Januar und könnten bis zu drei Monate dauern.

Über Gehaltserhöhungen wird erst wieder 2025 verhandelt

Bei der Tarifauseinandersetzung geht es allein um die Arbeitsbedingungen. Der Entgelttarifvertrag in Berlin läuft noch bis 2025, erst dann wird auch über höhere Gehälter neu verhandelt. Verdi erwartet viel von den anstehenden Verhandlungen, denn die BVG muss attraktiver werden, um den riesigen Personalbedarf decken zu können.

Die Verhandlungen sind aber kompliziert, denn bei Bussen, U-Bahnen und der Tram gibt es eine Vielzahl von Pausen- und Schichtregelungen. Jede Veränderung hat Auswirkung auf den Fahrplan und den Personalbedarf. Das Unternehmen hält sich deshalb vor den Verhandlungen bedeckt.

Auch die BVG setzt auf bessere Arbeitsbedingungen

„Die BVG bestätigt, dass die Gewerkschaft Verdi heute wie angekündigt ihren Forderungskatalog für die in 2024 anstehenden Verhandlungen zum Manteltarifvertrag TV-N Berlin überreicht hat“, teilte ein Sprecher der Verkehrsbetriebe am Dienstag mit. „Wir werden uns die Forderungen jetzt im Detail anschauen und diese im Sinne unserer eigenen Themen und Ideen abgleichen und bewerten. Wir freuen uns auf faire und konstruktive Verhandlungen mit den Sozialpartnern ab Januar.“

Die BVG sieht sich im Vergleich zu anderen kommunalen Verkehrsanbietern bereits auf einem guten Weg. So zahlt sie ihren Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld, das sich im kommenden Jahr um 100 Euro auf 1900 Euro erhöht, bietet eine betriebliche Altersversorgung an und senkt die Arbeitszeit bis Mitte kommenden Jahres auf 37,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich ab.

BVG setzt auf Arbeitsverbesserungen ohne höheren Personalbedarf

Sie setzt in den Verhandlungen vor allem auf Arbeitsverbesserungen, die nicht zu einem höheren Personalbedarf führen. Es könnte eine Flexibilisierung der Eingruppierung bei Neueinstellungen geben, die Einstellungsvoraussetzungen könnten erleichtert werden und die Höhergruppierung schneller erfolgen. Auch das komplizierte Schichtsystem könnte von beiden Seiten auf den Verhandlungstisch kommen. Einig waren sich beide Seiten schon bei vergangenen Verhandlungen, dass hier mehr Flexibilität auch zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen kann.

Ob sich Verdi damit allerdings zufrieden gibt, ist fraglich. Allein für die Urlaubsregelung fordert die Gewerkschaft einen satten Aufschlag. Statt bislang 28 bis 30 Tage sollen es künftig aus Sicht der Gewerkschaft 33 Tage sein.

Und ob die Streikbereitschaft in Berlin herabgesetzt wird, weil es anders als in anderen Bundesländern nicht auch um das Gehalt geht, ist ebenfalls ungewiss. Da Verdi deutschlandweit verhandelt, erzielen Warnstreiks in Berlin eine höhere Aufmerksamkeit als in der Provinz. Zusammen mit den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn, zu der auch die S-Bahn gehört, droht den Fahrgästen des ÖPNV bereits zum Jahresbeginn im schlimmsten Fall ein massives Problem.

Die BVG steht vor großen Herausforderungen

Unabhängig von den anstehenden Tarifverhandlungen stehen für die BVG enorme Herausforderungen an. Insgesamt will das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren 10.000 Mitarbeiter neu gewinnen, weil die Fluktuation vor allem unter den Fahrerinnen und Fahrern hoch ist. Mehr Urlaub oder verlängerte Ruhezeiten würden den Bedarf nochmal erhöhen und das Personalproblem, besonders im Busbereich, verschärfen. Deshalb drängt das Unternehmen auf die Umsetzung der Mobilitätswende. Auch das könnte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen.

Modellrechnungen aus der BVG-Zentrale zeigen, dass eine Erhöhung des Durchschnittstempos um einen Kilometer pro Stunde bei den Bussen den Personalbedarf um 100 Fahrer senken würde, weil weniger Personal benötigt wird, um die Taktzeiten einzuhalten. Auch ein Tramausbau könnte dem Unternehmen helfen, das Personalproblem zu lösen. Eine Tram transportiert den Modellrechnungen zufolge die Fahrgäste von fünf Bussen..