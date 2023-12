Berlin. Die Linke warnt vor einem Doppelhaushalt mit vier Milliarden Euro bisher undefinierter Sparauflagen. Das werde soziale Träger treffen.

Berlin steuert finanzpolitisch auf eine „Abbruchkante“ zu, die 2025 erreicht sein wird. Davor hat die Linksfraktion in einer Analyse der haushaltspolitischen Pläne der Koalition aus CDU und SPD gewarnt. Im Doppelhaushalt 2024/25, den das Abgeordnetenhaus am 14. Dezember beschließen soll, stünden inzwischen fast vier Milliarden Euro sogenannter pauschaler Minderausgaben (PMAs). Diese undefinierten Einsparauflagen sind nach der jüngsten Nachschiebeliste des Senats über fast 900 Millionen Euro zusätzlicher Ausgaben ohne konkrete Gegenfinanzierung weiter auf ein absolutes Rekordniveau gewachsen und das, obwohl CDU und SPD die in den Überschussjahren angelegten Finanzreserven komplett für die beiden nächsten Jahre verplant haben.

Durch die Höhe der PMAs seien auch solche Empfänger von Zuwendungen des Landes gefährdet, für die in den Haushaltsberatungen Kürzungen vermieden worden seien. „Die Schecks, die der Senat verteilt, sind noch nicht mal gedeckt“, sagte die Linken-Fraktionschefin Anne Helm. Der schwarz-rote Haushalt sei „zum einen ambitionslos und gleichzeitig hochriskant“. Sie warnte vor einer anstehenden Kürzungswelle oder Privatisierungsdebatten.

„Berlin kann sich eine zweite Ära Sarrazin nicht leisten“, so die Linke

„Eine zweite Ära Sarrazin kann sich Berlin nicht leisten“, sagte Helm. Unter dem sozialdemokratischen Finanzsenator Thilo Sarrazin hatte die Koalition aus SPD und Linken Anfang der 2000-er Jahre ein beispielloses Konsoldierungsprogramm durchgezogen, dessen Folgen etwa in Form unterbliebener Investitionen die Stadt bis heute spürt.

Dass der Konsolidierungsdruck in den kommenden Jahren sogar noch größer ist als zu Sarrazins Zeiten, räumt auch Finanzsenator Stefan Evers (CDU) in kleiner Runde ein. Um so mehr wundern sich die Linken, dass die Koalition für die nächsten Jahre einen solchen Kurs steuert und Einsparentscheidungen bis ins Vorwahljahr 2025 vertagt. „Ich frage mich, ob die Koalition überhaupt vorhat, in zwei Jahren noch Verantwortung zu tragen“, sagte Anne Helm.

Der Finanzsenator muss Anfang des Jahres die Sparauflagen konkret machen

Der Linken-Chefhaushälter Steffen Zillich geht davon aus, dass die ersten Kürzungen schon Anfang des kommenden Jahres erfolgen werden. Dann muss der Finanzsenator nach dem Haushaltsbeschluss des Parlaments ein „haushaltspolitisches Rundschreiben“ an die einzelnen Behörden versenden und ihnen sagen, wo und wie sie die pauschalen Minderausgaben erbringen sollen. Diese belaufen sich bei einem jährlichen Haushaltsvolumen von jeweils 40 Milliarden Euro auf rund fünf Prozent des Gesamtetats.

Weil viele Ausgaben, wie für das Personal, oder für Vertragspartner, wie die Hochschulen, aber festgelegt sind, bleibt für Einsparungen nur der rund 15 Milliarden Euro umfassende Bereich von Zuwendungen und Zuschüssen, die zum großen Teil an freie Träger von Sozial-, Kultur-, Jugend- und Gesundheitsprojekten gehen.

Linke wollen Geld einsammeln, um den freien Trägern Schutz vor Kürzungen zu bieten

Die Linken wollen den Sturz über die Abbruchkante abfedern. Sie schlagen vor, die Einnahmen etwa durch eine Erhöhung der wenigen Landessteuern und Investitionen in die von der Schuldenbremse ausgenommenen Landesunternehmen zu verlagern. So wollen sie 600 Millionen Euro zusammentragen, um den freien Trägern für 2026 und 2027 Sicherheit gegen allzu rabiate Kürzungen zu bieten.