Berlin. Weihnachtsmärkte, Einkaufszentren, Geschäfte – die Adventswochen bieten Langfingern viele Gelegenheiten. Darauf sollte man achten.

Alle Jahre wieder – häufen sich in Berlin Laden- und Taschendiebstähle rund um die angeblich so besinnliche Weihnachtszeit. „Die Weihnachtszeit ist traditionell die Hochzeit der Ladendiebe“, sagt etwa Phillip Haverkamp, Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB). In den Wochen der panischen Geschenksuche für Familie, Freunde und Verwandte seien die Geschäfte, Läden und Einkaufszentren der Hauptstadt voller als an allen anderen Monaten des Jahres.