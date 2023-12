Großräschen (dpa/bb). Bei dem Brand eines Sattelzuges mit einem Gastank auf der Bundesstraße 96 im Kreis Oberspreewald-Lausitz haben Polizei und Feuerwehr Schlimmeres verhindert. Den Angaben zufolge stand das Fahrzeug am Dienstagmorgen mit seinem Anhänger zwischen Freienhufen und Saalhausen in der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 13. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung, wie es von der Polizei hieß. Die Feuerwehr schloss die Gashähne des Tanks auf der Ladefläche, so dass die weitere Zufuhr unterbunden wurde. Verletzt wurde niemand. Einen offenen Brandausbruch hatte es laut Polizei offenbar nicht gegeben. Zur Absicherung des havarierten Fahrzeuges wurde die Zufahrt zur A 13 zeitweise gesperrt.

