Altglietzen (dpa/bb). Die Bundespolizei hat in Altglietzen (Landkreis Märkisch-Oderland) an der deutsch-polnischen Grenze elf Kartons mit verbotenen Silvesterknallern sichergestellt. Die Beamten kontrollierten am Montagmittag kurz nach der Einreise ein Auto, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Sie entdeckten den Angaben nach 270 Kilogramm Pyrotechnik aus Polen, die nicht mit den in Deutschland erforderlichen Prüfzeichen versehen waren. Gegen den 32-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Bundespolizei warnte ausdrücklich vor dem Kauf von in Deutschland nicht zugelassener Pyrotechnik.

© dpa-infocom, dpa:231205-99-188476/2 (dpa)