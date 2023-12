Potsdam (dpa/bb). Als Folge des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts soll der brandenburgische Landtag noch einmal gesondert eine Haushaltsnotlage erklären. Das kündigten die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen am Dienstag im Landtag in Potsdam an. Sie wollen noch im Dezember einen entsprechenden Antrag ins Parlament einbringen.

Der Landtag hatte zuvor für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eine außergewöhnliche Notlage für beide Jahre zusammen festgestellt und einen Doppelhaushalt beschlossen. Dies soll nach dem Karlsruher Urteil nun noch einmal getrennt für 2024 erklärt werden, wie es hieß.

Die Feststellung einer Notlage ist die Voraussetzung zur Kreditaufnahme von bis zu zwei Milliarden Euro zur Finanzierung des sogenannten Brandenburg-Pakets. Es soll die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise abmildern.

