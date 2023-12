Berlin (dpa/bb). Ein Mann mit schweren Stichverletzungen im Bauch wurde in Berlin-Wedding aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Unbekannte den Mann in der Nacht zum Dienstag in der Müllerstraße in der Nähe des Galeria-Kaufhauses und verständigten die Einsatzkräfte.

Der Verletzte wurde vor Ort erstversorgt und im Krankenhaus notoperiert. Wie der Mann sich die Verletzungen zuzog, ist unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

