Berlin. Eigentlich sollten die Asylsuchenden und Bürgerkriegsflüchtlinge in feste Modularbauten einziehen. Doch der Ausbau geht zu langsam

Die Eingreiftruppe im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ist fieberhaft dabei, neue Standorte zu akquirieren, um den vielen neu nach Berlin kommenden Menschen ein Dach über dem Kopf bieten zu können. Dabei geht es meist nur um Großzelte auf dem Rollfeld des ehemaligen Flughafens Tegel oder die Hangars im Terminal von Tempelhof. Mit festem, dauerhaft für alle Bevölkerungsgruppen nutzbarem Wohnraum tun sich die Berliner Behörden weiterhin schwer, auch wenn solche Wohnungen deutlich billiger wären als die Notbetten in Massenquartieren.

Schon Anfang 2018 hatte der Senat entschieden, in jedem der zwölf Bezirke zwei sogenannte Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge (MUFs) mit insgesamt 12.000 Plätzen zu errichten. Davon ist Berlin aber weit entfernt. Der neueste Bericht von Integrationssenatorin Cansel Kiziltepte (SPD) spricht von neun bisher fertigen MUFs mit 2204 Plätzen. Vier weitere Modular-Gebäude werden gerade errichtet. Im Vergleich zum Bericht aus dem ersten Halbjahr wurde genau ein MUF am Hassoweg in Treptow-Köpenick eröffnet.

Einzelne der diskutierten Modularbauten sollen erst 2030 fertig werden

17 weitere befinden sich in der Planung, allerdings in sehr unterschiedlichen Stadien. Einzelne sollen erst 2030 fertig werden. In Friedrichshain-Kreuzberg geht es um ein Grundstück an der Alten Jakobstraße, in Spandau sind der Askanierring und die Griesinger Straße als Standorte ausgeschaut. Treptow-Köpenick ist am Bohnsdorfer Weg und an der Fürstenwalder Allee dabei, Pankow mit Arealen an der Diesterwegstrasse und an der Kirchstraße.

Tempelhof-Schöneberg hat die Papestraße, den Lichterfelder Ring und die Röblingstraße angegeben, Neukölln die Gerlinger Straße an den Buckower Feldern und die Rudower Chaussee. In Lichtenberg wird die Köpenicker Allee geprüft. Mitte plant an der Pohlstraße und an der Triftstraße, Charlottenburg-Wilmersdorf an der Quedlinburger Straße. Reinickendorf möchte ein MUF an der Roedernallee.

Viele Standorte sind umstritten, es mangelt an sozialer Infrastruktur

Die beschriebenen Probleme sind vielfältig. Oft mangelt es in der Nähe der Standorte an sozialer Infrastruktur, manchmal bestehen Pachtverträge, die sich nicht schnell kündigen lassen, oft kollidieren die LAF-Pläne mit anderen Vorstellungen zur Nutzung. Nur für sechs dieser Projekte ist eine Eröffnung für das kommende Jahr 2024 in Aussicht gestellt. Wegen dieser zähen Verhandlungen hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wiederholt angekündigt, Grundstücke notfalls auch nach Polizeirecht beschlagnahmen zu lassen.

Wegen der Notlage kümmern sich die LAF-Leute auch mit Hochdruck darum, die bestehenden Containerdörfer länger nutzen zu können als geplant. Ursprünglich waren diese „Tempohomes“ nur für drei Jahre als Notlösung genehmigt. Für 15 dieser Unterkünfte verhandelt das LAF nun über eine Weiternutzung, in den meisten Fällen bis Ende 2025, manchmal geht es aber nur um eine Ausdehnung bis Ende kommenden Jahres.

Sechs weitere Gebäude sind als Notunterkünfte akquiriert worden

Bestehende Objekte werden als Notunterkünfte oder Erstaufnahme-Heime akquiriert. Vier mit zusammen 1100 Plätzen sind zuletzt hinzugekommen: An der Rudolstädter Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf, am Warschauer Platz in Friedrichshain-Kreuzberg, am Hassoweg und an der Grünauer Straße in Treptow-Köpenick. Zu zwei weiteren Gebäuden laufen die Endverhandlungen.

Ursprünglich hatten die Berliner Behörden damit gerechnet, jeden Monat 1200 Geflüchtete unterbringen zu müssen. Diese Zahl werde aber seit Mai 2023 konstant überschritten, beschreibt Senatorin Kiziltepe die Lage.

2900 Menschen leben derzeit in zehn Hotels, sie sollen aber im April raus

Berlin hat inzwischen 2900 Geflüchtete in derzeit zehn Hotels und Hostels untergebracht, die aber nur bis April 2024 zur Verfügung stehen, wie die Senatorin schreibt. Weil aus Sicht des Landes keine Alternativen zur Verfügung stehen, wachsen die Notquartiere in Tempelhof und Tegel weiter.

Die Hangars 1, 2 und 3 in Tempelhof sind belegt, außerdem der Parkplatz P3. Insgesamt leben wieder mehr als 1500 Menschen im alten Flughafen. In Tegel sind 3140 der aktuell 3400 Plätze belegt. Zudem werden weitere 3000 Betten in Großzelten auf dem Rollfeld bis Ende des Jahres geschaffen. Weitere 2000 Menschen leben im Ankunftszentrum für Asylbewerber auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf. Die Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten steigen: Der Senat rechnet über die bereits im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Mittel hinaus mit jeweils 300 Millionen mehr für die beiden Jahre 2024 und 2025.