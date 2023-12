Berlin. Die GEW ruft die Tarifbeschäftigten erneut auf, die Arbeit niederzulegen. Etliche Schulen und Kitas könnten geschlossen bleiben.

Und wieder müssen sich in Berlin viele Eltern eine alternative Betreuung für ihre Kita- oder Schulkinder überlegen: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin hat alle Tarifbeschäftigten im Land Berlin – zu denen zum Teil auch Lehrkräfte und Erzieher gehören – am 6. und 7. Dezember zum Warnstreik aufgerufen. Viele Schulen und Kitas werden deshalb voraussichtlich wieder nur eine Notbetreuung anbieten oder sogar ganz geschlossen bleiben.

Hintergrund ist der aktuelle Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder. In bisher zwei Verhandlungsrunden gab es keine Einigung. Verhandelt wird bundesweit, die nächste Verhandlungsrunde ist für den 7. und 8. Dezember in Potsdam geplant. GEW, Verdi und andere Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Auszubildende soll die Erhöhung 200 Euro betragen.

GEW: Stimmung in den Kollegien ist schlecht

Am Mittwoch zieht der Protestzug um 9.30 Uhr vom Ernst-Reuter-Platz zum Bristol-Hotel am Kurfürstendamm, wo zeitgleich die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder konferiert. Am Donnerstag ist eine Demonstration in Potsdam geplant, dort findet die dritte Verhandlungsrunde statt.

GEW-Tarifvorständin Anne Albers geht davon aus, dass die Beteiligung am Streik ähnlich hoch sein wird wie bei den vorangegangenen. Bei dem Streik in der vergangenen Woche gingen in Berlin nach Angaben der GEW rund 6000 Menschen für eine bessere Bezahlung in Berlin auf die Straße. „Die Stimmung in den Kollegien ist schlecht und die Streikbereitschaft hoch, weil noch immer kein Angebot durch die Arbeitgebenden vorgelegt wurde“, so Albers.