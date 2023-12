Berlin. Sie bilden keine Gewerkschaften, sondern Gruppen gleicher Art, die der Sprache die Bausteine liefern, so Kolumnist Peter Schmachthagen.

Das Wort ist die kleinste sinntragende Einheit unserer Sprache. Wir wollen heute nicht die Semantik (Bedeutung sprachlicher Zeichen), sondern die Art der Wörter betrachten. Ein Wort allein macht noch keine Sprache, doch jedes Wort wird einer bestimmten Klasse von Wörtern gleicher Art zugewiesen, die man als seine Wortart bezeichnet. Wörter bilden also eine Art grammatische Gewerkschaft, die zwar nicht mit Streik über Weihnachten droht, die aber als Gruppe über die Verständlichkeit, die Aussage und die Eigenart einer Rede oder eines Textes entscheidet.

Die Einteilung der Wörter in Wortarten ist nicht einheitlich. Ältere Grammatiken unterschieden bis zu 13 Wortarten, indem sie zum Beispiel die Fragewörter oder die Zahlwörter jeweils einer eigenen Gruppe zuordneten. Es gab seinerzeit genügend Studienprofessoren an Oberrealschulen, die die Unterteilung immer weiter vorantrieben. Wir müssen uns das so vorstellen wie bei einer Besteckschublade: Je mehr leere Fächer vorhanden sind, desto differenzierter dürfen wir sortieren. Kommen alle Gabeln bei einer kleinen Schublade in ein und dasselbe Fach, so können wir bei einer großen Schublade mit einem entsprechenden Platzangebot die Kuchengabeln, die Fischgabeln und die Salatgabeln getrennt legen.

Die Unterscheidung nach Wortarten bringt auch einen Nutzen

Wie viele Wortarten gibt es nun wirklich? Bisher hatte ich acht gezählt. Ich erhöhe nun auf neun, weil ich den Artikeln eine eigene Gruppe zuweisen möchte. Damit wollen wir es aber auch gut sein lassen. Diese neun Wortarten, in denen gleichartige Wörter nach ihrer Funktion zu einer Gruppe zusammengefasst worden sind, lauten: 1. Verben (Tätigkeitswörter; singen, laufen, sagen), 2. Substantive (Hauptwörter; Kind, Auto, Freude), 3. Adjektive (Eigenschaftswörter; schön, rot, groß) einschließlich der Zahlwörter (Numerale; eins, zwölf, fünfzigste), 4. Artikelwörter (Geschlechtswörter; der, dieser, ein), 5. Pronomen (Fürwörter; er, mein, welcher), 6. Adverbien (Umstandswörter; hier, bald, sehr), 7. Partikeln (als, wie, eben, nun) einschließlich der Interjektionen (Ausrufe- oder Empfindungswörter; ach, hallo, tschüs, igitt), 8. Präpositionen (Verhältniswörter; an, bei, anstatt, neben, über) und 9. Konjunktionen (Bindewörter; weil, falls, dass).

Wer sich bei dieser Aufstellung an das hässlich-braune Sprachbuch erinnert fühlt, mit dem der altgediente Studienrat in der Mittelstufe lustlos die Grammatik erklärte, dem sei eingeräumt, dass eine solche Klassifizierung außerhalb der Sprachwissenschaft per se („an sich“) wenig Wert hat. Und dennoch bringt die Unterscheidung nach Wortarten einen Nutzen, der über reines Fachwissen hinausgeht und mehr ist als Ballast im Deutschunterricht digitalisierter Schülergenerationen. Wenn es darum geht, ob ein Wort oder eine Fügung groß- oder klein- bzw. getrennt oder zusammengeschrieben wird, ist es stets angeraten festzustellen, mit welcher Wortart oder mit welchen Wortarten wir es zu tun haben. Auf diese Weise bekommt jeder Einzelfall seine übergreifende Systematik.

Wie bei jeder Grammatikregel gibt es Ausnahmen

Substantive (Hauptwörter) werden großgeschrieben, haben wir gelernt. Dazu gehören auch Wörter, die sich durch eine sogenannte Substantivierung (das Gehen, die Schöne) zu Hauptwörtern aufgeblasen haben. Das gilt auch für Lehn- und Fremdwörter, die über die offene Grenze von außen zu uns gekommen sind. Groß werden zudem Satzanfänge, Überschriften, Buchtitel und der Beginn einer wörtlichen Rede geschrieben.

Was nicht großgeschrieben wird, wird kleingeschrieben. Ich weiß, dass diese Aussage an Banalität kaum zu übertreffen ist. Doch dahinter steht der Generalverdacht, dass alle Wortarten außer den Substantiven ausschließlich aus kleinen Buchstaben bestehen könnten. Natürlich gibt es, wie bei jeder Grammatikregel, auch hierbei Ausnahmen.

Zahlwörter, die eine nicht in Ziffern schreibbare Menge bezeichnen, dürfen großgeschrieben werden (Dutzende von Eiern), unbestimmte Zahladjektive werden großgeschrieben (alles Übrige, etwas Derartiges), ebenso Eigennamen (Großer Wagen), Institutionen (Deutscher Bundestag), Ereignisse (Französische Revolution) sowie Titel (Heiliger Vater, der Regierende Bürgermeister von Berlin).