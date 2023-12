Frankfurt (Oder) (dpa/bb). Eine Passantin hat in Frankfurt (Oder) einen leblosen Menschen in einem Nebenarm der Oder entdeckt. Die Einsatzkräfte bargen den Körper einer Frau aus dem Fluss und stellten den Tod fest, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um eine 51-Jährige aus Frankfurt (Oder). Die Verstorbene war bei ihrem Auffinden am Samstagmittag vollständig bekleidet gewesen. Nach Angaben der Polizei war sie in Polen als vermisst gemeldet worden. Die Todesursache war zunächst unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.

