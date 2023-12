Berlin. Ein schicker Wohnturm in Neukölln steht seit Monaten weitgehend leer. Der Blick auf die Angebotsmiete offenbart den Grund.

Die Wohnungsnot in Berlin ist groß – doch im neu errichteten Wohnhochhaus mit dem klangvollen Namen „Ruth“ im Wohnpark St. Marien in Neukölln stehen die meisten Wohnungen seit Monaten leer. Dabei liegt der 21-Geschosser in attraktiver Lage nahe dem Tempelhofer Feld. Doch Carla Aßmann, Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Stadtentwicklung und Wohnen der Neuköllner Linken, glaubt den Grund zu kennen: Die hohen Mieten.