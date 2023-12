Berlin. Special Olympics und DFB-Pokalfinale: Bericht der Sportverwaltung zeigt, wie viele Millionen Euro die Stadt Berlin daran verdient.

Wenn nach einem Fußball-Pokalspiel Straßen, U- und S-Bahnen im Berliner Südwesten verstopft sind oder der Berlin Marathon die ganze Stadt für ein Wochenende in Beschlag nimmt, reagieren nicht wenige Berliner genervt. Doch eine aktuelle Evaluation der wirtschaftlichen Auswirkungen solcher Sportevents zeigt: Für Berlin sind sie von enormer Bedeutung und spülen jährlich hohe dreistellige Millionenbeträge in die klamme Stadtkasse.

Wie aus dem Bericht zu den Sportgroßveranstaltungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport an den Vorsitzenden des Hauptausschusses hervorgeht, wurden dazu exemplarisch das DFB-Pokalfinale vom 3. Juni 2023 und die Special Olympic World Games 2023 (SOWG 2023) vom 17. bis 25. Juni hinsichtlich ihrer Stadtrendite untersucht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Special Olympics-Wertschöpfung: 260 Millonen Euro

Im Juni 2023 fanden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Das größte Multisport-Event in

Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München holte Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen in 26 Sportarten nach Berlin. Zwar verursachte die Veranstaltung auch Kosten, denn die SOWG 2023 wurden von Bund und Land Berlin mit je rund 48 Millionen Euro gefördert. Doch ungleich höher fiel der geldwerte Nutzen für die Stadt aus.

„Die Special Olympics Weltspiele sind als Zuwendungsempfänger verpflichtet, die SOWG nach dem Stadtrendite-Modell zu evaluieren und der Senatsverwaltungt darüber mit dem Zwischenverwendungsnachweis im Februar 2024 zu berichten“, informiert Staatssekretär Christian Hochgrebe. Zum aktuellen Zeitpunkt lägen deshalb noch nicht alle Ergebnisse vor. Vorab könnten jedoch exemplarisch schon einige Ergebnisse aus der vorläufigen Evaluationsstudie der Firma Nielsen Sports aufgeführt werden, die den wirtschaftlicher Wert darstellten.

Laut Bericht besuchten 330.000 Zuschauer das Event und buchten rund 25.000 Übernachtungen. Die durch Veranstaltung ausgelöste Gesamtwertschöpfung liegt bei 255,1 Millionen Euro. Die Summe unterteilt sich in 81,5 Millionen Euro direkte Wertschöpfung und 173,6 Millionen Euro induzierte Wertschöpfung. Diese entsteht durch die Einkommen der Beschäftigten in der Gastronomie und Hotellerie: Sie verdienen Geld, geben es aus und sorgen so auch für mehr Umsatz in anderen Wirtschaftszweigen.

Ebenfalls eine Rolle spielen die Imagewerbung und Kommunikationswirkung auf internationaler Ebene. Dieser sogenannte QI-Werbewert gibt an, was eine vergleichbare Präsenz in den Medien gekostet hätte, wenn sie nicht durch das Event, sondern durch klassische Werbeformen erreicht worden wäre. Laut Studie beläuft sich der Werbewert für die Stadt Berlin auf rund 6,3 Millionen Euro. Abzüglich der ökologischen Kosten für Transport, Energie, Abfall, Wasser, die mit 1,1 Millionen Euro beziffert werden, bleiben so rund 260 Millionen Euro in der Stadt.

DFB-Pokalfinale 2023: 52 Millionen Euro

2023 war das Berliner Olympiastadion auch zum 45. Mal Austragungsort des DFB-Pokalfinales. Wie auch für die Special Olympics hat die Firma Nielsen Sports die Evalutationsstudie erstellt, die dem Bericht der Senatsverwaltung zugrunde liegt.

Das Leipziger Team bejubelt den Pokalsieg im Berliner Olympiastadion. © dpa | Tom Weller

Demnach sorgten die 74.000 Zuschauerinnen und Zuschauer des DFB-Pokalfinales für die Stadt Berlin für eine direkte Wertschöpfung in Höhe von 16,2 Millionen Euro. Inklusive der induzierten Wertschöpfung in Höhe von 34,4 Millionen Euro ermittelt sich so eine Gesamtwertschöpfung von 50,6 Millionen Euro. Hotellerie (5,7 Millionen Euro) und Gastronomie (4,2 Millionen Euro) sind dabei wiederum die größten Werttreiber – zumal nur neun Prozent der Besucher aus Berlin kamen. Für Shopping und Sightseeing flossen 841.000 Euro, für den Transport in Berlin gaben die Besucher 448.000 Euro aus.

Die Stadt Berlin profitierte laut Studie zudem von 1,4 Millionen Euro Werbewert durch die „Sichtbarkeit in der Berichterstattung“. Somit stehe unterm Strich ein Gesamtwert von 52 Millionen Euro für die Stadt.

Berlin-Marathon: 383 Million Euro Gesamtwertschöpfung

Eine Studie der Senatssportverwaltung wertete zudem den am 16. September 2018 von der SCC Events GmbH veranstalteten 45. Berlin-Marathon aus, der neben den Veranstaltungen in New York, Boston und London zu den größten und renommiertesten Laufveranstaltungen zählt. Die rund eine Million Besucherinnen und Besucher und 61.000 Wettkampfteilnehmer sorgten demnach für 383 Millionen Euro Gesamtwertschöpfung. Beim Berlin-Marathon 2023, der 49. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Berlin, am 24. September nahmen rund 45.000 Läufer und Skater teil und es kamen ähnlich viele Besucher wie 2018 – die Stadtrendite wird daher angesichts gestiegener Kosten eher höher ausgefallen sein.

Kritik an Kostensteigerung der Fußball-Europameisterschaft 2024

Ob der Bericht die Kritik der Oppositionsparteien Grüne und Linke angesichts der sprunghaft gestiegenen Kosten für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Berlin verstummen lässt, ist offen. Um die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der UEFA einzuhalten und um erforderliche Baumaßnahmen zu finanzieren, sieht die Senatsfinanzverwaltung für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli) Kostensteigerungen in Höhe von 21,75 Millionen Euro auf das Land zukommen.

Demnach kosten die Spiele nicht mehr rund 60 Millionen Euro, wie vor einem Jahr vom Senat berechnet, sondern mehr als 80 Millionen Euro. Allerdings, so zeigt die Evaluation von DFB Pokalspiel und Special Olympics, dürfte die Stadtrendite ungleich höher ausfallen. Schließlich finden sechs Partien inklusive des Finales und einem umfangreichen Rahmenprogramm in Berlin statt. Dafür würden sich die insgesamt rund 450.000 Stadionbesucher, von denen die meisten ebenfalls extra anreisen werden, sorgen.

UEFA EURO 2024 Vorrundengruppen ausgelost

Am Sonnabend waren in der Hamburger Elbphilharmonie die Vorrundengruppen der UEFA EURO 2024 ausgelost worden. Die Teams aus Spanien, Kroatien, den Niederlanden, Österreich und der Play-off-Sieger A werden demnach ihre drei Gruppenspiele in Berlin bestreiten. Insgesamt werden sechs Partien inklusive des Finales am 14. Juli 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen. „Ich freue mich sehr, die Nationalmannschaften von Spanien, Kroatien, den Niederlanden, Österreich und den Play-off-Sieger A sowie die mitreisenden Fans im kommenden Jahr in Berlin begrüßen zu dürfen“, sagte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD).

Berlin werde den Gästen aus aller Welt ein herzliches Willkommen bereiten und für alle Menschen in der Hauptstadt ein eindrucksvolles Rahmenprogramm bieten“, so die Sportsenatorin weiter. Nicht nur die sechs Spiele im Olympiastadion sollen begeistern, sondern auch die zahlreichen begleitenden Veranstaltungen in der gesamten Stadt mit dem Herzstück der Fan-Zonen am Brandenburger Tor und auf dem Platz der Republik sowie den sogenannten „‚Fan Meeting Points“ am Alexanderplatz und Breitscheidplatz. „Sport steht für Fairness, Zusammenhalt und Leidenschaft – genau das soll sich auch in der Stadt spiegeln“, sagte Spranger.