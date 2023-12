Berlin. Das Dokumentationsportal beobachtet einen Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch andere Organisationen schlagen Alarm.

Vorweg: Es handelt sich nicht um abschließende Daten, doch lassen sich anhand vorläufiger Zahlen des Berliner Registers, der Meldestelle für Diskriminierung und extrem rechte Aktivitäten, deutlich problematische Trends für das laufende Jahr ablesen. In allen Bereichen wurden bislang erhöhte Zahlen verzeichnet. Besonders eine von Diskriminierung betroffene Gruppe sticht hervor.

„Wir können aktuell nur Prognosen abgeben, weil unsere Daten noch nicht fertig eingetragen sind, wir noch keinen Abgleich mit anderen Dokumentations- und Beratungsstellen gemacht haben und das Jahr 2023 noch nicht beendet ist“, erklärt Kati Becker, Leiterin des Berliner Registers. „Wir erstellen trotzdem auch Auswertungen zwischendurch, um Thesen aufstellen zu können oder problematische Trends öffentlich zu benennen.“

Kati Becker, Leiterin des Berliner Registers, sieht die diesjährigen Entwicklungen im Bereich rechter und diskriminierender Vorfälle problematisch. © picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

25 Prozent mehr gemeldete Fälle als im Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 25 Prozent mehr Vorfälle um die gleiche Jahreszeit gemeldet (2022: 2441, 2023: 3071). Wie in allen Jahren zuvor macht der Großteil der gemeldeten Fälle sogenannte Propagandavorfälle aus. Darin enthalten: viele Aufkleber der extrem rechten Kleinstpartei „Der III. Weg“ und einige Vorfälle von NS-verharmlosender Propaganda, wie Hakenkreuze.

Am zweithäufigsten kommen laut Berliner Register Bedrohungen, Beleidigungen und Pöbeleien vor – knapp 200 Fälle mehr als im Vorjahr. Das Gros davon ist rassistisch motiviert und richtet sich gegen schwarze Menschen. Weitere Anstiege gab es im Bereich gemeldeter Demonstrationen, auf denen es zu rassistischen oder diskriminierenden Fällen gekommen ist (2022: 206, 2023: 242), Gewalttaten (2022: 163, 2023: 196) und Sachbeschädigungen (2022: 79, 2023: 120).

Eine Auffälligkeit ist die Zunahme an queerfeindlichen Fällen um mehr als das Doppelte. Darunter viele Gewalttaten (2022: 43, 2023: 76), Beleidigungen und Bedrohungen (2022: 44, 2023: 94) und Propaganda (2022: 45, 2023: 140). Weiterhin lässt sich seit dem 7. Oktober, dem Tag des Terror-Angriffs der Hamas auf Israel, ein massiver Anstieg antisemitischer Vorfälle beobachten. Seit Anfang des Jahres wurde außerdem festgestellt, dass Menschen eingeschüchtert werden, die sich bei der Partei Bündnis 90/ Die Grünen engagieren. „Es gab nicht nur viele Parolen („Aus grün wird braun“, „Grün wird zu braun“, „Grün ist das neue Braun“), sondern auch Angriffe auf Büros der Grünen, unabhängig vom Wahlkampf“, so Leiterin Becker.

Das Abgeordnetenbüro des Grünenpolitikers Jian Omar wurde bereits oft zur Zielscheibe rechten Hasses. © Alexander Rothe | Alexander Rothe

In Bezug auf das Demonstrationsgeschehen sei auch eine Veränderung festzustellen. Reichsbürger seien mittlerweile nicht mehr tonangebend, sondern vor allem das pro-palästinensische Lager mit antisemitischen Äußerungen. Dabei spiele Social Media eine große Rolle. „Gerade Kampagnen gegen einzelne Gruppen, wirken sich auf der Straße aus“, erklärt Becker. „Manchmal sofort, wie beim Antisemitismus, manchmal mit einigen Monaten Verzögerung, wie bei Rassismus.“

Wie die Anstiege rechter und diskriminierender Fälle erklärt werden

Unter den Bezirken fallen Mitte, Lichtenberg und Treptow-Köpenick auf. Laut Berliner Register sind besonders solche Bezirke betroffen, in denen viele Menschen unterwegs sind. „Je mehr Menschen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein potenzieller Täter auf ein potenzielles Opfer stößt.“ Treptow-Köpenick, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Pankow sind weiterhin von besonders vielen Fällen rechter Propaganda betroffen.

Den deutlichen Anstieg in der Gesamtbreite erklärt sich Leiterin Kati Becker damit, dass die coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens weggefallen sind. Zudem seien potenziell Betroffene selbstbewusster und deutlich sichtbarer – exemplarisch nennt sie die queere Pride-Veranstaltung in Marzahn-Hellersdorf. Auch Ereignisse, wie die Hamas-Attacke, können als Grund für steigende Zahlen herangezogen werden. Letztlich könne der Anstieg rechter und diskriminierender Vorfälle auch damit erklärt werden, dass die verschiedenen Strömungen der extremen Rechten an unterschiedlichen Orten aktiv seien und um Aufmerksamkeit bemüht seien.

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus verzeichnet weiterhin hohen Beratungsbedarf

Die Gefahr durch Rechtsextremismus wird auch von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) Berlin unterstrichen. Die Nachfrage zum Umgang mit rechten Vorfällen sei seit Jahren ungebrochen hoch, erklärt MBR-Berater Hamid Mohseni. „Wir bewegen uns in einem mittel-hohen dreistelligen Bereich an Beratungsterminen pro Jahr“, so Mohseni. Das Beratungsangebot umfasse Tipps, Hinweise und Einschätzungen bezüglich Fragen zum Umgang mit Rechtsextremismus. Von Einzelpersonen, die im familiären Umfeld mit Verschwörungsgläubigen umgehen müssen, über Verbände, Unternehmen und sogar Parteien: Die Bandbreite an Akteuren, die sich von der MBR beraten lassen, sei groß.

Neben dem hohen Anfrageaufkommen beruht die Gefahreneinschätzung durch Rechtsextremismus auf der Beobachtung, dass die vom Verfassungsschutz in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Alternative für Deutschland (AfD) in bundesweiten sowie länderspezifischen Umfragen viel Zustimmung erhält. Die AfD habe es in den letzten Jahren geschafft, das Sagbare zunehmend nach rechts zu verschieben und verschiedenste Themen, wie Verkehrspolitik oder Wohnungsnot, mit der Migrationsfrage zu verknüpfen.

Ein weiterer Trend sei, dass die AfD den Druck auf zivilgesellschaftliche Projekte, die sich klar gegen Rechtsextremismus positionieren, erhöht. „Sie nutzt die parlamentarischen Möglichkeiten, um gegen Organisationen vorzugehen und spricht davon, dass diese nicht neutral seien und spricht ihnen die Förderfähigkeit ab“, so Mohseni von der MBR.

Rechtsextremismus rückt näher

Der Rechtsextremismus rückt näher: Zu diesem Schluss kommt der Bundesverband Mobile Beratung (BMB), die Dachorganisation der MBR, in seinem Jahresrückblick, der am Montag vorgestellt wurde und auf den Erfahrungen der 50 bundesweiten Mobilen Beratungsstellen beruht. Maßgeblich dafür sei nicht nur der Erfolg der AfD, sondern auch die Narrative, die durch die Partei verbreitet und durch andere Parteien übernommen werden würden.

Mit einer provokanten Satire-Aktion hat das Künstlerkollektiv Zentrum für Politische Schönheit auf verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD hingewiesen. © ddp/PIC ONE/Ben Kriemann | Ben Kriemann

Zudem sei aus den Corona-Protesten ein stabiles, antidemokratisches Protestmilieu entstanden, „das jede Krise verschwörungstheoretisch auflädt“, heißt es in dem Bericht. Ein weiterer Grund, warum der Rechtsextremismus immer weiter ins private Umfeld vordringe, sei die Strategie der Raumnahme. In West- wie in Ostdeutschland werden laut BMB Immobilien von Rechtsextremisten gekauft, die somit in soziale Räume vordringen.

Zwar hätten engagierte Personen in der gesamten Bundesrepublik viele Strategien umgesetzt, um Rechtsextremisten in ihrem Handeln einzuschränken – darunter vor allem Gegendemonstrationen, breite Bündnisse und Aufklärungsarbeit. Gleichzeitig weist der Verband darauf hin, dass die Widerstandskraft der Zivilgesellschaft schwächer geworden sei. Zurückzuführen sei das etwa auf Bedrohungen und Anfeindungen.

Der BMB fordert daher, dass sich die Politik auf Bundes, Landes, und Kommunalebene stärker an die Seite der Menschen stellt, die sich für Demokratie einsetzen. Im selben Zug müsse sich die Politik von der AfD abgrenzen und „demokratische Antworten auf die Probleme unserer Zeit“ finden.

