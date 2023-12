Berlin. Die Adventszeit hat begonnen und damit für viele die Suche nach Weihnachtsgeschenken. Für Läufer gibt es nichts, was es nicht gibt.

Kaum hat die Adventszeit begonnen, stecken viele bereits im Weihnachtsstress. Für Händler stehen die traditionell umsatzstärksten Wochen des Jahres an, während sich bei manchen Einkäufern zunehmende Verzweiflung auf der Suche nach passenden Geschenken breit macht. Das Gute ist: An Geschenke-Optionen für Läuferinnen und Läufer mangelt es nicht. Es gibt quasi nichts, was es nicht gibt. Was dann auch schon zum Problem führt: Es fehlt auch nicht an Produkten, die wenigstens mir vollkommen überflüssig erscheinen oder mich etwas ratlos zurücklassen.