Meyenburg. Eine Fahrerin, ihre Tochter und eine Beifahrerin haben beim Frontalzusammenstoß des Autos mit einem Baum in der Prignitz in Brandenburg Glück im Unglück gehabt. Die 34 Jahre alte Mutter, ihre 7-jährige Tochter und eine 29 Jahre alte Mitfahrerin seien bei dem Unfall auf winterglatter Fahrbahn am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Mutter sei zwischen Meyenburg und dem Ortsteil Schmolde mit dem Auto ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte von der Straße, überschlug sich nach der Kollision und landete auf dem Dach. Alle drei Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien, wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Eine Fahrerin, ihre Tochter und eine Beifahrerin haben beim Frontalzusammenstoß des Autos mit einem Baum in der Prignitz in Brandenburg Glück im Unglück gehabt. Die 34 Jahre alte Mutter, ihre 7-jährige Tochter und eine 29 Jahre alte Mitfahrerin seien bei dem Unfall auf winterglatter Fahrbahn am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Mutter sei zwischen Meyenburg und dem Ortsteil Schmolde mit dem Auto ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte von der Straße, überschlug sich nach der Kollision und landete auf dem Dach. Alle drei Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien, wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

© dpa-infocom, dpa:231203-99-164200/2 (dpa)