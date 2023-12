Berlin (dpa/bb). Er ist erst 18 Jahre alt und schon Stammspieler. Pascal Klemens hat bei Hertha eine gute Entwicklung genommen - auf einer ungewohnten Position.

Pascal Klemens fühlt sich in seiner neuen Position im defensiven Mittelfeld bei Hertha BSC offensichtlich wohl. „Mir macht es unheimlich Spaß. Man hat einen anderen Blickwinkel aufs Feld“, sagte der 18-Jährige, der eigentlich gelernter Innenverteidiger ist, vor dem Spiel des Fußball-Zweitligisten gegen die SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Wo genau er spielt, sei ihm jedoch relativ egal, sagte das Hertha-Eigengewächs. „Ganz früher, als ich ganz klein war, war ich Stürmer. Dann bin ich zur Hertha gekommen und habe defensiv gespielt. In der U15 war ich einmal eine Saison lang Sechser, seitdem immer Innenverteidiger.“ Er spiele dort, wo er aufgestellt wird.

In der neuen Position habe Klemens mehr Zeit- und Gegnerdruck. „Doch durch die Spielpraxis habe ich inzwischen ein besseres Gefühl für die Räume. Ich versuche, mich tagtäglich zu verbessern“, bekundete der U19-Nationalspieler. Er sei nicht mehr so nervös, wie noch zu Beginn.

Am Sonntag treffen die Herthaner erstmals auf den Tabellensechsten aus dem Saarland. Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga werden 35.000 Zuschauer erwartet. „Elversberg ist ein sehr guter Gegner, aber die kommen jetzt nach Berlin. Wir haben in letzter Zeit oft Pech gehabt. Aber genau wie wir haben die auch Stärken und Schwächen“, sagte Trainer Pal Dardai. Klemens könnte wegen möglicher Ausfälle in der Partie vorübergehend auf seine frühere Position zurückkehren.

© dpa-infocom, dpa:231203-99-163254/2 (dpa)