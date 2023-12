Berlin. Mehr als jeder dritte Berliner engagiert sich ehrenamtlich. Das sollte mehr Wertschätzung erfahren, denn ihre Hilfe ist unverzichtbar.

Als „Generation Ego“ werden wahlweise die Jahrgänge der Babyboomer (1946 bis 1964), der Millenials (1981 bis 1996) oder der Generation Z (1997 und 2012) tituliert. Damit, so die implizite Behauptung, schert sich ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung nur noch um sich selbst, das Gemeinwohl ist ihnen schnuppe – und früher war selbstverständlich alles besser. Doch was ist dran an der viel beschworenen These vom wachsendem Egoismus und nachlassender Einsatzbereitschaft in der Gesellschaft? Nichts – und schon gar nicht in der oftmals als besonders ruppig geltenden Großstadt Berlin.

Im Gegenteil: Nach Angaben des „Freiwilligensurveys“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist der Anteil freiwillig engagierter Menschen in den letzten zwanzig Jahren bundesweit sogar gestiegen. In Berlin engagiert sich mittlerweile deutlich mehr als jeder dritte Erwachsene ehrenamtlich.

Ohne ihre Hilfe funktioniert die Stadt nicht

Sie helfen Geflüchteten aus der Ukraine durch die ersten schwierigen Monate, verteilen Lebensmittel an Bedürftige, unterstützen Kinder als Lesepaten, bieten kostenlose schulische Nachhilfe, füllen die Kleiderkammern der Obdachlosenhilfe mit warmer Winterkleidung, sammeln Geld für Brunnenprojekte in Dürreregionen oder organisieren Adventsbasare, wobei der Ertrag an Ausbildungsprojekte in Partnergemeinden in Afrika oder Asien geht.

Höchste Zeit also, den Ehrenamtlichen etwas zurückzugeben. Gut, dass der Senat am Sonnabend Danke sagte. Die verteilten Freikarten für Tierpark oder Hertha können allerdings nur ein Anfang sein. Besser wäre: die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn, die Bereitstellung von Räumen für Projekte oder auch eine Ehrenamtskarte, die attraktivere und vor allem mehr Angebote in Kultur und Freizeit macht als bisher. Denn viele der unverzichtbaren Angebote funktionieren nicht ohne Menschen, die ihre freie Zeit opfern.

