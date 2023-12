Berlin. Der Landessportbund Berlin (LSB) hat die Zustimmung der Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Weiterentwicklung einer Olympia-Bewerbung freudig begrüßt. „Das einstimmige Votum der Mitgliederversammlung des DOSB ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der deutsche Sport hinter der Idee steht, Olympische und Paralympische Spiele nach Deutschland zu holen. Das bestärkt uns als Landessportbund, Berlin weiter als Teil einer nationalen Bewerbung zu positionieren“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel am Samstag nach der Entscheidung auf der DOSB-Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main.

Der Landessportbund Berlin (LSB) hat die Zustimmung der Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Weiterentwicklung einer Olympia-Bewerbung freudig begrüßt. „Das einstimmige Votum der Mitgliederversammlung des DOSB ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der deutsche Sport hinter der Idee steht, Olympische und Paralympische Spiele nach Deutschland zu holen. Das bestärkt uns als Landessportbund, Berlin weiter als Teil einer nationalen Bewerbung zu positionieren“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel am Samstag nach der Entscheidung auf der DOSB-Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main.

Mit der einstimmigen Verabschiedung einer „Frankfurter Erklärung“ wurde dem DOSB der Auftrag erteilt, ein Feinkonzept zu erarbeiten und zugleich dafür die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Olympia-Vorhaben gesteckt. Ende kommenden Jahres soll nach der Planung auf dem nächsten DOSB-Konvent die Olympia-Kandidatur für die Sommerspiele 2036 oder 2040 beschlossen werden.

Härtel nennt Parameter für die Bewerbung. Sie müsse „nachhaltig wirkend und nachhaltig in der Ausgestaltung“ sein, „mit einem sehr sensiblen Blick auf die Kosten und vor allem unter Einbeziehung aller Menschen und mit dem Nutzen für den gesamten Sport in Deutschland.“

Landessportbund-Direktor Friedhard Teuffel verwies auf den Nutzen für die Gesellschaft und die Sportstätten-Infrastruktur: „Wir als LSB Berlin haben uns eindeutig für eine Bewerbung ausgesprochen. Denn sie eröffnet neue Chancen für die Entwicklung des Sports, für neue Sportflächen beispielsweise und den Fokus auf den Wert des Sports für die Gesellschaft.“

© dpa-infocom, dpa:231202-99-158002/2 (dpa)