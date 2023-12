Berlin. Wegen des Gaza-Krieges finden zwei propalästinensische Demos in Berlin statt. Es gibt aber auch eine Mahnwache gegen Antisemitismus.

Einige Hundert Menschen haben sich am Samstag an zwei propalästinensischen Demonstrationen in Berlin beteiligt. Zu Beginn kamen aber zunächst deutlich weniger Demonstranten zusammen als erwartet. Alles verlaufe störungsfrei und ohne Zwischenfälle, sagte ein Polizeisprecher.

Menschen versammeln sich am Oranienplatz in Kreuzberg. © Julian Würzer | Julian Würzer

Gegen 14.30 Uhr versammelten sich am Oranienplatz in Kreuzberg die Teilnehmer zur Demo „Solidarität mit Palästina“ – erwartet worden waren eigentlich rund 3000 Menschen. Doch nur rund 300 Menschen kamen laut Polizei-Angaben zusammen. Die Stimmung war ruhig. Einige Teilnehmer schwenkten Palästina-Fahnen. Auf einem Schild war der Satz „Stoppt den Angriff auf Gaza“ zu lesen. Ähnlich wie vor mehr als einem Monat wollten die Demonstranten durch Kreuzberg in Richtung Schlesisches Tor und Puschkinallee ziehen. Um kurz nach 15 Uhr setzte sich der Demonstrationszug dann in Bewegung. Sie riefen Freiheit für Palästina und „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“ und „deutsche Waffen, deutsches Geld, mordet mit in aller Welt“.

Menschen nehmen in Kreuzberg an einer propalästinensischen Demonstration unter dem Motto «Solidarität mit Palästina» zum Nahost-Konflikt teil. © DPA Images | Fabian Sommer

Weitere propalästinensische Demo in Mitte und Prenzlauer Berg – Mahnwache gegen Antisemitismus in Mitte

Bei einem Aufzug mit dem Titel „Stoppt den Genozid in Gaza“ durch Wedding, Prenzlauer Berg und Mitte schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf 500. Angemeldet waren 2500.

Ebenfalls nachmittags soll es in der Brunnenstraße eine Mahnwache gegen Antisemitismus geben.

Seit dem blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und der israelischen Gegenoffensive gibt es in Berlin immer wieder Solidaritätsbekundungen mit der einen oder der anderen Seite des Konflikts. Bei propalästinensischen Demos kam es teils zu Auseinandersetzungen und verbotenen Slogans. (mit dpa)